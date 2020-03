Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: η Τουρκία χρησιμοποιεί την ανθρώπινη απόγνωση για γεωπολιτικά οφέλη

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε, εκτενώς, τον ΓΓ του ΝΑΤΟ και τον Αναπληρωτή Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 4 και 5 Μαρτίου 2020, στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, συμμετείχε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε εκτενώς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Γιενς Στόλτεμπεργκ (Jens Stoltenberg) και τον Αναπληρωτή Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιο για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, κ. Ζαν – Πιερ Λακρουά (Jean – Pierre Lacroix) σχετικώς με τις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχονται τα ελληνικά σύνορα μες υποκίνηση της Τουρκίας.

Αφού παρουσίασε τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, δεν παρέλειψε να επισημάνει την υποχρέωση εξίσου της ΕΕ να επιδείξει έμπρακτη και ουσιαστική αλληλεγγύη και να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι σε ένα πρόβλημα διεθνές που ελλοχεύει και μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή κρίση εντός των συνόρων της.

Για το θέμα που έχει προκύψει με τις πιέσεις από μεταναστευτικές ροές στα ανατολικά σύνορα της χώρας μας, ο κ. Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε, στη διάρκεια προσωπικής συναντήσεως που είχε, τον νέο Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κ. Γιοσέπ Μπορέλ.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις επιχειρησιακές προτεραιότητες της ΕΕ, τόνισε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στην περιοχή του Σαχέλ, η οποία έχει ιδιαίτερο στρατηγικό ενδιαφέρον για την ΕΕ, ενώ δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσει την πλήρη στήριξη της χώρας μας στη νέα Επιχείρηση της ΕΕ στη Μεσόγειο (Irene) με κύρια αποστολή την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Παράλληλα επανέλαβε, ότι η παρέμβαση της Τουρκίας στη Λιβυκή κρίση και οι συμφωνίες με την Κυβέρνηση της Τρίπολης κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, αποτελούν παράγοντες μεγάλης ανησυχίας για μας, καθώς συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά την πρώτη Σύνοδο Εργασίας, αναφορικά με τις αμυντικές προτεραιότητες της Ε.Ε., ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στη σύνταξη κοινής εκτίμησης απειλών όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι ανησυχίες όλων των κρατών – μελών σχετικά με τις απειλές ασφαλείας που αντιμετωπίζουν. Επισήμανε ότι έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων τους αλλά και στην προστασία και ανθεκτικότητα της Ένωσης έναντι των αναδυόμενων προκλήσεων ασφαλείας.

Κατά τη δεύτερη Σύνοδο Εργασίας, αναφορικά με τη Στρατηγική Πυξίδα και τη Στρατηγική Αναθεώρηση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ιδιαιτέρως ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μειωθεί το Επίπεδο Φιλοδοξίας της Ε.Ε. κατά πλήρη εφαρμογή της Παγκόσμιας Στρατηγικής της και να αναπτυχθεί κοινή στρατηγική κουλτούρα εντός της Ένωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβει αυτόνομη δράση, όπου οι περιστάσεις το απαιτούν.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε διμερείς συναντήσεις με την ομόλογό του από την Αυστρία κ. Κλαούντια Τάννερ (Klaudia Tanner) και τη Γερμανία κ. Αννεγκρέτ Κραμπ – Καρενμπάουερ (Annegret Kramp-Karrenbauer). Επίσης είχε τετραμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από τη Γαλλία κ. Φλωράνς Παρλύ (Florance Parly), την Ιταλία κ. Λορέντζο Γκουερίνι (Lorenzo Guerini) και την Κύπρο κ. Σάββα Αγγελίδη.

Μετά το τέλος της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε. ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχα την ευκαιρία κατά τη διήμερη Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, κατ’ αρχάς να ενημερώσω εκτενώς τους ομολόγους μου αλλά και τον Γ.Γ. ΝΑΤΟ κ. Γιενς Στόλτενμπεργκ που συμμετείχε στο δείπνο εργασίας, για την αιφνίδια, μαζική και οργανωμένη πίεση μέσω μετακίνησης πληθυσμών στα ανατολικά σύνορά μας, με υποκίνηση από την Τουρκία και με όρους πραγματικής και οργανωμένης εισβολής. Παράλληλα, συζητήσαμε με τους Υπουργούς Αμύνης της ΕΕ για τις προτεραιότητες αυτής σε αμυντικά και επιχειρησιακά ζητήματα καθώς και για τη στρατηγική αναθεώρηση σημαντικών πτυχών της αμυντικής συνεργασίας των κρατών - μελών.

Η Τουρκία χρησιμοποιεί την ανθρώπινη απόγνωση ως μέσο προώθησης της γεωπολιτικής της ατζέντας, δρώντας ως ένας επίσημος κρατικός πλέον διακινητής μεταναστών, παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο και την Κοινή Δήλωση με την ΕΕ, σύμφωνα με την οποία οφείλει να συγκρατεί πρόσφυγες στο έδαφός της και να εμποδίζει την παράνομη είσοδό τους σε ελληνικά εδάφη. Διεξάγει μια καλά μελετημένη εκστρατεία παραπληροφόρησης, η οποία όπως είναι γνωστό αποτελεί βασική συνιστώσα των υβριδικών απειλών, τελικά υλοποίησε την αρχική της απειλή ότι θα ανοίξει τις οδούς προς την Ευρώπη, στέλνοντας μεθοδευμένα χιλιάδες ανθρώπους προς τα εδάφη μας. Κατέστησα σαφές στους ομολόγους μου ότι η Ελλάδα, υπερασπίζεται στο έπακρο την εθνική της κυριαρχία, τα σύνορα της που είναι και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αναδεικνύοντας παράλληλα το σημαντικό και δύσκολο έργο των ελληνικών αρχών, δηλαδή Στρατού, Αστυνομίας και Λιμενικού στη θάλασσα, απέναντι σε αυτή την ασύμμετρη απειλή.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου, είχα και την ευκαιρία να έχω ουσιαστικές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους μου από την Αυστρία και τη Γερμανία αλλά και μια πολύ σημαντική τετραμερή συνάντηση με Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο. Οι συζητήσεις μας εστιάσθηκαν στο επίκαιρο ζήτημα της προσφυγικής κρίσης στα σύνορά μας και σε επιμέρους δράσεις διμερούς συνεργασίας στα επίπεδα Άμυνας και Ασφάλειας. Τόνισα επίσης την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, αλλά και στην γενικά ενισχυμένη ναυτική παρουσία μας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, σε προσωπική μου συνάντηση με τον νέο Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κ. Γιοσέπ Μπορέλ, είχα την ευκαιρία να αποδώσω την πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στα ανατολικά σύνορα της χώρας μας και ανανέωσα τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε στενά μαζί του προκειμένου να καθορίσουμε και να προωθήσουμε περαιτέρω τα συμφέροντα ασφαλείας της ΕΕ, ανταποκρινόμενοι σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε».