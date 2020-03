Κοινωνία

Κορονοϊός: αναστολή λειτουργίας για το Παιδικό Πανεπιστήμιο

Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, για την προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναστέλλεται για δύο εβδομάδες η λειτουργία του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής, για προληπτικούς λόγους προστασίας της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, από τον ιό του κορονοϊού, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

Ειδικότερα δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στο Παιδικό Πανεπιστήμιο το ερχόμενο Σάββατο 7 Μαρτίου καθώς και το επόμενο Σάββατο 14 Μαρτίου.

Ενημέρωση σχετικά με την επαναλειτουργία του Παιδικού Πανεπιστημίου θα υπάρξει με νεότερη ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Με αφορμή την αναστολή των μαθημάτων ο κ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, είμαστε υποχρεωμένοι να αναστείλουμε προσωρινά για προληπτικούς λόγους τη λειτουργία του Παιδικού Πανεπιστημίου, συμβάλλοντας και εμείς από την πλευρά μας στην προσπάθεια να περιοριστεί ο κίνδυνος έξαρσης του Κορωνοϊού. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά μόλις διασφαλίσουμε ότι δεν συντρέχει ο παραμικρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».