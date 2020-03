Κόσμος

Παραλήρημα Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα πυροβολεί μετανάστες και βυθίζει τα σκάφη τους

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και ότι πυροβολεί μετανάστες.

Για «αναστολή των υποχρεώσεων» που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορεί την Ελλάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου ζητά από την Ε.Ε. περισσότερη υποστήριξη προς την χώρα του, τόσο για τον πόλεμο στην Συρία όσο και για την προσφυγική κρίση. «Καθώς διαβάζετε αυτές τις γραμμές, μια χώρα της Ε.Ε. και πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα, αναστέλλει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ε.Ε., πυροβολεί στη στεριά και στη θάλασσα τους πρόσφυγες που αναζητούν καταφύγιο στα σύνορά της και τούς αντιμετωπίζει με απάνθρωπο τρόπο.

Βυθίζει τα σκάφη τους, επιτίθεται με δακρυγόνα, σκοτώνει τρία άτομα και τραυματίζει πολλά άλλα», ισχυρίζεται ο κ. Τσαβούσογλου στη γερμανική εφημερίδα BILD και ζητά από την Ε.Ε. να στηρίξει την Τουρκία, καθώς, όπως λέει, αυτό είναι και προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης.

«Ανευθυνότητα» καταλογίζει στην Ευρώπη ο Τσαβούσογλου

«Δεν είναι πλέον δυνατό να υπερασπιζόμαστε μόνοι μας την Ευρώπη ενάντια στη βούληση της Ευρώπης. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Συρία και βρίσκονται στον δρόμο προς τα σύνορά μας. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται και στη δική σας γειτονιά και δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζετε. Τα γεγονότα εκεί επηρεάζουν και εσάς», προσθέτει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και χαρακτηρίζει «ανευθυνότητα» το να λέει κανείς, «οι πρόσφυγες δεν πρέπει να έρχονται σε μας, η Τουρκία θα πρέπει να τους φροντίζει».

Ο κ. Τσαβούσογλου στις επικρίσεις της ΕΕ ότι η Άγκυρα χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες ως μέσο πολιτικής πίεσης υποστηρίζει: «Η χώρα μας δεν μπορεί πλέον να κουβαλά μόνη της το μεγάλο βάρος που έχει αναλάβει. Είναι αναξιοπρεπές να αντιμετωπίζετε αυτή τη δήλωση ως απειλή, εκβιασμό ή πολιτικό ελιγμό. Παρέχουμε στα περίπου τέσσερα εκατομμύρια άτομα στη χώρα μας την απαραίτητη προστασία και υποστήριξη.

Τηρούμε την αρχή της μη επιστροφής. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική μας για τους πρόσφυγες. Από την άλλη πλευρά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σταματούμε τους πρόσφυγες που θέλουν να μετακινηθούν προς ασφαλείς χώρες» και προτείνει το πρόβλημα «να λυθεί εκεί όπου προκύπτει», αναφερόμενος στην Συρία.

Λύση στη Συρία ζητά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου

«Μαζί πρέπει να αποτρέψουμε τη στρατιωτική λύση του Άσαντ και να αναζωογονήσουμε την πολιτική διαδικασία. Πρέπει να εργαστούμε όλοι προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Σύροι θα μπορούν να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν στις περιοχές τις οποίες απελευθερώνει η Τουρκία από τους τρομοκράτες», συνεχίζει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος πολιτικός επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Ε.Ε. δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση του 2016 για το προσφυγικό, υποστηρίζοντας ότι μέχρι τώρα έχει εκταμιευθεί από τις Βρυξέλλες μόνο το 50% των 6 δισεκατομμυρίων που προβλεπόταν, ενώ «η ίδια η Τουρκία έχει πληρώσει τουλάχιστον 40 δισ. δολάρια για τη στέγαση των προσφύγων».

Επιπλέον, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρει ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει το εθελοντικό πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων. «Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει από τον βαθύ ύπνο, ώστε αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι να επιστρέψουν στην Συρία», λέει χαρακτηριστικά και καταλήγει υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν έλαβε στήριξη από την Ε.Ε. ούτε σε ό,τι αφορά την ιδέα περί δημιουργίας ζώνης ασφαλείας στην Συρία.