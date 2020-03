Τεχνολογία - Επιστήμη

Εγκαίνια για το ψηφιακό ΚΕΠ Μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής (εικόνες)

Τέλος στη γραφειοκρατία και την πολύωρη αναμονή σε ουρές βάζει η Περιφέρεια Αττικής με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων για θέματα μεταφορών. Πώς θα λειτουργεί.

Τέλος στη γραφειοκρατία και την πολύωρη αναμονή σε ουρές βάζει η Περιφέρεια Αττικής με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων για θέματα μεταφορών. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων από το Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη «με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων γίνεται πράξη η δέσμευση που δόθηκε απέναντι στους πολίτες της Αττικής ότι σε σύντομο χρόνο θα υπάρξει θεαματική βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Με τη νέα υπηρεσία θα εξυπηρετούμε καλύτερα και γρηγορότερα τους πολίτες. Δε θα κάνει τρείς μήνες να πάρει το δίπλωμά του ένας πολίτης που απευθύνεται στο ΚΕΠ για να το ανανεώσει, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά δύο εβδομάδες».

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του υφυπουργού Απλούστευσης Διαδικασιών Γ. Γεωργαντά, του Γ.Γ. Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Ν. Σταθόπουλου, του εμπνευστή των ΚΕΠ και πρώην υπουργού Σ. Μπένου, του συνεχιστή του Πρώην Υφυπουργού Α. Ανδρεουλάκου, Δημάρχων, του Αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών Β. Γιαννακόπουλου, Αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειακών Συμβούλων, Αντιδημάρχων και εκπροσώπων φορέων.

Πώς θα λειτουργεί το ΚΕΠ

Οι πολίτες θα μπορούν πλέον να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους. Αυτά με τη σειρά τους θα ζητούν τα σχετικά έγγραφα από το ΚΕΠ της Περιφέρειας και οι πολίτες σε διάστημα 15 ημερών θα λαμβάνουν απάντηση στο αίτημά τους. Αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών σήμερα προσέρχονται στις υπηρεσίες της καθημερινά 4.000 περίπου πολίτες. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δε θα χρειάζεται πλέον να ταλαιπωρείται. Σε πρώτη φάση στο σύστημα έχουν ενταχθεί 77 ΚΕΠ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενταχθούν και τα υπόλοιπα 74 που λειτουργούν στους δήμους που βρίσκονται στην επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής. Αποστολή του ΚΕΠ θα είναι να εξυπηρετεί τους πολίτες για θέματα που αφορούν στην Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. (Επισυνάπτεται ο σχετικός κατάλογος με τις 49 ψηφιακές υπηρεσίες).

Γ. Πατούλης: «Στόχος μας να καταφέρουμε όλες οι υπηρεσίες μας να προσφέρονται στους πολίτες ψηφιακά και από απόσταση»

Στρατηγική απόφαση που «υπηρετεί» απόλυτα τη βούληση της νέας διοίκησης της Περιφέρειας να μειωθεί δραστικά ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών σε κρίσιμες υπηρεσίες και να μειωθεί η γραφειοκρατία, χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης τη δημιουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων για θέματα Μεταφορών.

Στη συνέχεια τόνισε ότι το σχέδιο της νέας διοίκησης στηρίζεται σε δύο πυλώνες, αυτόν της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο τη ψηφιοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρει η Περιφέρεια στους πολίτες και στον δεύτερο που είναι το μοντέλο διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

«Δεν πρέπει να ζήσουμε ξανά καταστάσεις ντροπής, σαν αυτές που βίωσαν πάνω από 90.000 συμπολίτες μας, που περίμεναν επί πολλούς μήνες για να πάρουν ή να ανανεώσουν το δίπλωμά τους. Και επειδή διαχειριστήκαμε με επιτυχία την δυσάρεστη αυτή κατάσταση, με τη βοήθεια και την αμέριστη αρωγή των εργαζομένων μας, τους οποίους θέλω με την ευκαιρία αυτή να τους ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά δημόσια, αποφασίσαμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι μέσα από τη νέα υπηρεσία αφενός θα βελτιωθεί η σχέση συνεργασίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, με τα ΚΕΠ των Δήμων και αφετέρου θα διασφαλιστεί καλύτερος έλεγχος της λειτουργίας των υπηρεσιών μεταφορών της Περιφέρειας.

«Μεγάλος μας στόχος είναι να καταφέρουμε φυσικά όλες μας τις υπηρεσίες να τις προσφέρουμε στους πολίτες ψηφιακά και από απόσταση. Χωρίς να είναι απαραίτητη η προσωπική επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο που θα τον εξυπηρετεί. Όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου», σημείωσε κλείνοντας.

Υφυπουργός Απλούστευσης Διαδικασιών Γ. Γεωργαντάς και Γ.Γ. Μεταφορών υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Ν. Σταθόπουλος

Τόσο ο υφυπουργός Απλούστευσης Διαδικασιών Γ. Γεωργαντάς, όσο και Γ.Γ. Μεταφορών υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Ν. Σταθόπουλος, χαιρέτισαν με ικανοποίηση τη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής για την λειτουργεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ επισήμαναν την ανάγκη κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργαστούν δημιουργικά για την μετάβαση της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή.

Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και επικοινωνιών Β. Γιαννακόπουλος

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών, Βασίλης Γιαννακόπουλος, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του επισήμανε ότι ως Αντιπεριφερειάρχης συνεργάζεται στενά με τον Περιφερειάρχη με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στον ευαίσθητο τομέα των μεταφορών.

Στη συνέχεια επισήμανε: «Οι κοινές μας αρχές συνίστανται σε τρείς βασικούς πυλώνες: Στην Οδική Ασφάλεια όπου σύντομα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους 66 Δήμους της Αττικής και των φορέων Εκπαίδευσης. Στη Διαφάνεια παντού με ιδιαίτερη έμφαση στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Στη ψηφιακή αναβάθμιση και ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των Υπηρεσιών Μεταφορών ώστε να περιοριστούν δραστικά γραφειοκρατικά εμπόδια και φαινόμενα διαφθοράς».

Γενικός Διευθυντής Μεταφορών και επικοινωνιών Η. Δόλγυρας

Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών και επικοινωνιών Η. Δόλγυρας κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του επισήμανε ότι «μετά από 20 χρόνια ζωής του θεσμού των ΚΕΠ η Περιφέρεια παρεμβαίνει σήμερα και δίνει νέα αξία και υπόσταση στη λειτουργία τους.

Μέσω του ΚΕΠ της Περιφέρειας συγκεντρώνονται τα αιτήματα που υποβάλλονται ψηφιακά από τους πολίτες σε ένα σημείο με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της ανταπόκρισης των υπηρεσιών και της άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη. «Φιλοδοξούμε σύντομα ηλεκτρονικά να διεκπεραιώνεται το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων των πολιτών για θέματα μεταφορών. Στόχος μας να μειώσουμε στο ελάχιστο και στο απολύτως αναγκαίο τη φυσική παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες».

Σταύρος Μπένος -Απόστολος Ανδρεουλάκος

Τέλος το λόγο έλαβαν για σύντομο χαιρετισμό ο εμπνευστής των ΚΕΠ και πρώην υπουργός Σ. Μπένος και ο συνεχιστής του, Πρώην Υφυπουργός Α. Ανδρεουλάκος. Όπως επισήμαναν η επιμονή του να υλοποιηθεί το όραμα λειτουργίας των ΚΕΠ επιβεβαιώνεται καθημερινά καθώς χιλιάδες πολίτες απαλλάχθηκαν από την γραφειοκρατία και την αναμονή σε ουρές. Επίσης υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι σταδιακά μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επιτυγχάνεται η απευθείας ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παρόντες

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο πρώην υπουργός και Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς, ο Ν. Ζενέτος Δήμαρχος Ιλίου, ο Ν. Μπάμπαλος, Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, ο Γ. Κωνσταντέλλος Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Β. Ζορμπάς Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, ο Κ. Ζαχαριάδης βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο Σ. Θεοδωρόπουλος εκπρόσωπος βουλευτή Δ. Βαγενά, οι Αντιπεριφερειάρχες, Γ. Δημόπουλος, Λ. Κεφαλογιάννη, Β. Γιαννακόπουλος, Δ. Νάνου, Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη, Μ. Κουρή, Θ. Βαθιώτης, ο Χ. Πετράκης αντιδήμαρχος Παπάγου- Χολαργού, ο Π. Ιωάννου αντιδήμαρχος Πεύκης, ο Α. Παπαϊωάννου γενικός γραμματέας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, ο Χ. Μπονάτσος αντιδήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και δημοτικός σύμβουλος Γ. Μπρούλιας, ο πρώην Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Μ. Kαρπέτας, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, Σ. Μελάς, Γ. Αγγελόπουλος, Ε. Μπαρμπαγιάννη, Χ. Αλεξανδράτος, Φ. Καλογήρου, η Γενική Διευθύντρια εσωτερικής λειτουργίας Γ. Προκοπιάδου, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών – Η. Δόλγυρας, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Ι. Σελίμης, οι σύμβουλοι του Περιφερειάρχη Χ. Γαλανοπούλου, Κ. Λογοθέτης και Ε. Ματσούκης καθώς και εκπρόσωποι φορέων.