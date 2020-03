Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Προσωρινή ανάπαυλα στις βροχοπτώσεις, πριν την νέα κακοκαιρία. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Μετά από το πέρασμα της κακοκαιρίας στο Αιγαίο, την Παρασκευή δεν αναμένονται πολλές βροχές αλλά το Σάββατο ενσκήπτει νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, που θα επιβεβαιώσει τον άστατο χαρακτήρα του Μαρτίου.

Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις, πυκνότερες στα νοτιοανατολικά το πρωί και στα βορειοδυτικά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 3 έως 17 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ, που γρήγορα θα γυρίσουν σε νοτιοδυτικούς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με την ίδια ένταση.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τη Πολυστίγμωση στην αμυγδαλιά.

Συνθήκες ανάπτυξης - Συμπτώματα: Υγρός και βροχερός καιρός είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση των μολύνσεων. Τα φύλλα είναι ευπαθή στις μολύνσεις καθ’ όλη την βλαστική περίοδο. Οι προσβολές από τον μύκητα είναι σοβαρές όταν η βροχή και η υγρασία διαρκούν περισσότερο από 2-3 ημέρες. Οι μολύνσεις αρχίζουν με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων και συνεχίζονται μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Ο μύκητας προσβάλλει τα φύλλα της αμυγδαλιάς στα οποία δημιουργεί μεγάλες κηλίδες χρώματος κιτρινοπορτοκαλί αρχικά και κοκκινοσταχτί τελικά. Προκαλεί καταστροφή των φύλλων και πρώιμη φυλλόπτωση.

Καταπολέμηση: Η ασθένεια αντιμετωπίζεται με προληπτικούς ψεκασμούς από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι τέλος Μαΐου. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται εφόσον επικρατεί βροχερός καιρός.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων:

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: