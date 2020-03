Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θα νοσήσει έως και το 15% του πληθυσμού στην Ελλάδα, λένε οι ειδικοί (βίντεο)

Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων περιμένουν οι λοιμωξιολόγοι. Γιατί και πότε θα σταματήσουν να γίνονται τα τεστ για τον ιό.