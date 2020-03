Οικονομία

Νέος πρόεδρος του ΟΑΣΑ ο Γιάννης Γκόλιας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Πλούσιο” το βιογραφικό του νέου επικεφαλής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

Νέος πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με ισχύ από σήμερα, αναλαμβάνει ο Ιωάννης Γκόλιας. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ως μοναδικός μέτοχος του Οργανισμού.

Σύμφωνα με το υπερταμείο, στους στόχους του ΟΑΣΑ, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο κ. Γκόλιας με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθετώντας μια επιβατοκεντρική προσέγγιση με έμπρακτο σεβασμό προς τον πολίτη-επιβάτη, μέσα και από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τον εκσυγχρονισμό του στόλου και των υποδομών, καθώς επίσης και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ) στο πλαίσιο και της ομιλοποίησης.

Το βιογραφικό του νέου προέδρου

Όπως αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του νέου προέδρου του ΟΑΣΑ, ο κ. Γκόλιας είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις μεταφορές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Από το 1991 είναι καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ από το 2002 είναι διευθυντής Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του ΕΜΠ.

Έχει διατελέσει πρόεδρος και κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και μέλος της επιτροπής για την αξιολόγηση Σχολών Πολιτικών Μηχανικών της Κροατίας, ενώ μεταξύ 2014- 2019 διετέλεσε πρύτανης του ΕΜΠ. Επίσης έχει διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μεταφορών, καθώς επίσης και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων και αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήμου Αθηναίων.

Το 2015 διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες συγκοινωνιακές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει λάβει περισσότερες από 4.900 αναφορές. Διετέλεσε και είναι μέλος σε σειρά επιστημονικών επιτροπών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.