Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: ετοιμάζεται και δεύτερη κλινική στο Νοσοκομείο Ρίου για κρούσματα κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο ιατρός που κουράρει τον 66χρονο συνταξιούχο. Ποια είναι η κατάσταση των ασθενών που νοσηλεύονται