Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 1500 προσλήψεις στο χώρο της Υγείας

Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών για την αντιμετώπιση του φονικού ιού προανήγγειλε ο ΥΠΕΣ, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Την εντολή του Πρωθυπουργού να γίνουν τα πάντα ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, μετέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Απαντώντας στις προτάσεις που έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι οι προτάσεις ουσιαστικά περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έχει εκδοθεί και θύμισε ότι κατά παρέκκλιση κάθε διατάξεως δίνεται η δυνατότητα στον ΕΟΔΥ να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του κορωνοϊού.

Ανακοίνωσε, επίσης, την έγκριση 1.500 προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με διετείς συμβάσεις.

Συγκεκριμένα ο κ. Θεοδωρικάκος είπε:

«Θέλω να πω δυο λόγια για ένα σημαντικό σημείο που έθιξε ο κ. Καραθανασόπουλος. Με τεκμηριωμένο τρόπο, το θέμα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Οι προτάσεις που είπε ο κ. Καραθανασόπουλος αντιλαμβάνομαι ότι είναι προτάσεις του κόμματός του. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτονται και περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης ιδίως σε ό,τι αφορά τα θέματα του προσωπικού και των προσλήψεων. Ο Γενικός Γραμματέας των υπηρεσιών υγείας με βάση αυτήν την ΠΝΠ έχει πλήρη εξουσία να αξιοποιήσει και να μετακινήσει κατά τον τρόπο που εκτιμά καλύτερα το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού. Επίσης, προβλέπεται ότι ο ΕΟΔΥ έχει την απόλυτη ελευθερία να προβεί σε προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνθήκες. Και η εντολή που έχει το υπουργείο Υγείας και το σύνολο φυσικά του μηχανισμού, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να γίνουν τα πάντα προκειμένου να περιορισθεί η διάδοση του κορωνοϊού. Ήδη έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει εγρήγορση. Υπάρχουν αντανακλαστικά. Είναι μια μάχη την οποία θα κληθούμε να δώσουμε όλοι μαζί, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσει και πολύ σύντομα, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Όμως κρούετε ανοικτές θύρες γιατί το σύνολο των προτάσεων περιλαμβάνεται στην ΠΝΠ».

Στη συνέχεια απαντώντας σε παρέμβαση του κ. Καραθανασόπουλου, ο οποίος είπε ότι οι προσλήψεις του προσωπικού είναι όλες κι όλες περί τις 100 με τρίμηνη διάρκεια, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος είπε:

«Θα επιμείνω λίγο. Δεν αποτελεί για κανέναν λόγο αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, ίσα- ίσα που λαμβάνω πολύ σοβαρά υπ’ όψιν αυτές τις προτάσεις γιατί αφορούν έναν πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Απλώς για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα: Σήμερα έχει δοθεί έγκριση για να προχωρήσουν 1.500 επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες είναι για δύο χρόνια. Είναι διετείς συμβάσεις. Οι συμβάσεις του ΕΟΔΥ στις οποίες αναφερθήκατε κ. Καραθανασόπουλε είναι τετράμηνες. Επομένως γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια να διασφαλισθεί όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Από εκεί κι ύστερα, ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων, θα ληφθούν όποια μέτρα είναι αναγκαία σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τους εργαζόμενους, ειδικά σε χώρους που είναι συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Αυτά θα τεθούν επί τάπητος, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί αυτή η επιδημία».