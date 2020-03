Κοινωνία

Δήμοι κλείνουν σχολεία και κάνουν απολυμάνσεις για τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο ένας μετά τον άλλον οι Δήμαρχοι αποφασίζουν την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας και παίρνουν προληπτικά μέτρα.​