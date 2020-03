Κόσμος

“Σπρώχνουν” κι άλλο χρήμα στην Τουρκία οι Βρυξέλλες

Συμπλήρωμα στα 6 δις ευρώ που έχουν διατεθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Άγκυρας για τους πρόσφυγες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει επιπλέον βοήθεια ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τους Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία και να λάβει και άλλα μέτρα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων με την Άγκυρα, ανέφεραν ευρωπαϊκές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η χρηματοδότηση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι συμπλήρωμα στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας Βρυξελλών-Άγκυρας του 2016 για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από ΜΚΟ για τους περίπου 3,7 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία.

Η Επιτροπή, υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτείνει επίσης να διευκολυνθεί η έκδοση βίζας για Τούρκους υπηκόους.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωσε, εξάλλου, την Τετάρτη την αποδέσμευση επείγουσας βοήθειας ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ «για τους πιο ευάλωτους στη Συρία» κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Άγκυρα. Η χρηματοδότηση αυτή δεν περιλαμβάνεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεων για τους πρόσφυγες.

Από τα 6 δισεκ. ευρώ, τα 4,7 είναι ήδη δεσμευμένα και από αυτά έχουν ήδη εκταμιευθεί 3,2 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στον κατευνασμό της Άγκυρας, η οποία αποφάσισε να επιτρέψει στους μετανάστες και στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην επικράτειά της να περάσουν τα σύνορα προς την ΕΕ με σκοπό να αποκτήσει νέα υποστήριξη των Βρυξελλών. Έπειτα την ανακοίνωση, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνικά σύνορα.

«Εάν οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, τότε πρέπει να στηρίξουν τις πολιτικές και ανθρωπιστικές λύσεις της Τουρκίας στη Συρία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ΕΕ «απέρριψε κατηγορηματικά τη χρήση της μεταναστευτικής πίεσης» από την Τουρκία για «πολιτικούς σκοπούς».