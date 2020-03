Υγεία - Περιβάλλον

Συγκλονίζει η περιγραφή Βρετανού που νόσησε από κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τα συμπτώματα, το κινέζικο ουίσκι και το μέλι, τις οδηγίες των ιατρών και την αποκάλυψη για την φονική επιδημία.