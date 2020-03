Life

Γιώργος Μαζωνάκης: Γενέθλια - έκπληξη στο πλατό του “Your Face Sounds Familiar” (εικόνες)

Συγγενικό πρόσωπο του τραγουδιστή συμμετείχε στο “κόλπο” του… αιφνιδιασμού του με μια τούρτα σε σχήμα κορώνας!

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης , γιόρτασε τα 48α γενέθλια του στο πλατό του «Your Face Sounds Familiar» , την ημέρα που γίνονταν τα γυρίσματα του μοναδικού show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, που θα μεταδοθεί την Κυριακή.

Οι συνεργάτες του τραγουδιστή, που μετέχει ως μέλος της κριτικής επιτροπής, τον τίμησαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ετοιμάζοντας του μία εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα βασιλικής κορώνας.

Έκπληκτος ο τραγουδιστής, μόλις αντιλήφθηκε την κίνηση των φίλων και συνεργατών του, χαμογέλασε δείχνοντας την χαρά του.

Θερμές ευχές δέχτηκε από όλους τους παρευρισκόμενους συντελεστές του «Your Face Sounds Familiar» και από το κοινό, ενώ η αδελφή και συνεργάτιδα του Βάσω, τράβηξε τα βλέμματα με την τρυφερή αγκαλιά που του έδωσε.

Μάλιστα, «τρολάροντας» τον εαυτό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιλέξει να φορέσει μια μπλούζα με… δεινόσαυρους, από το Jurassic Park.