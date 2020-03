Life

“The 2Night Show” με λαμπερούς καλεσμένους την Πέμπτη (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μελέτη Ηλία, σε μια απολαυστική συνέντευξη. Ο γνωστός ηθοποιός μιλά για τις οικογενειακές στιγμές που βιώνει σαν πατέρας, μετά από πέντε χρόνια «απουσίας» λόγω των πολύωρων γυρισμάτων της σειράς «Το Σόι σου» και περιγράφει τους αστείους ψυχαναγκασμούς του. Τέλος, κάνει ένα τηλέφωνο – έκπληξη σε μια αγαπημένη του συμμαθήτρια από το σχολείο, αλλά παγώνει σαν σχολιαρόπαιδο στο άκουσμα της φωνής της μαμάς της.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιάστρια, συγκινείται βλέποντας τον εαυτό της σε ηλικία 13 ετών να κάνει γυμναστικές επιδείξεις. Δηλώνει πως θα ήθελε να ξαναπαντρευτεί και ανταγωνίζεται τον Γρηγόρη στις μουσικές γνώσεις.

Η Ευαγγελία Μουμούρη μετά τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» ως μάντισσα «Σμαρώ» επιχειρεί να πει τον καφέ, με τον δικό της μοναδικό τρόπο, στον Γρηγόρη. Εξηγεί γιατί μετά από 10 χρόνια σχέσης αποφάσισε να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της, και αποκαλύπτει αν θα την ξαναδούμε στο «Καφέ της Χαράς».

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 23:45, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow

Μείνετε συντονισμένοι!