Υγεία - Περιβάλλον

Kορονoϊός: 41 θάνατοι σε 24 ώρες στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η φονική “επέλαση” του Covid-19. Στους 148 οι νεκροί…

Μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι από τον κορονοϊό στην Ιταλία, με τον συνολικό απολογισμό να ανέρχεται πλέον σε 148 νεκρούς.

Σύμφωνα με τα νέα επίσημα στοιχεία των ιταλικών αρχών οι ασθενείς του κορονοϊού άγγιξαν τους 3.296. Οι ιαθέντες φτάνουν τους 414.

Το 10,7% όσων ασθένησαν είναι πλέον αρνητικοί στον ιό, ενώ έχασε ζωή του το 3,8% όσων μολύνθηκαν από τον Covid-19.

Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, σε τηλεοπτικό του μήνυμα διεμήνυσε ότι χρειάζεται αίσθημα ευθύνης αλλά όχι αδικαιολόγητο άγχος. «Είμαστε μια μεγάλη, σύγχρονη χώρα, με ένα άριστο σύστημα υγείας», υπογράμμισε ο Ιταλός πρόεδρος.

Ο Ματαρέλα κάλεσε όλους τους πολίτες να σεβαστούν τις συμβουλές των επιστημόνων για να περιοριστεί η διάδοση του ιού, ώστε να ξεπεραστεί και η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

«Χρειάζεται ομόνοια και ομοψυχία για να ηττηθεί ο ιός. Χωρίς απροσεξίες, αλλά και χωρίς υπερβολική ανησυχία, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας» τόνισε, τέλος, ο Ιταλός πρόεδρος.