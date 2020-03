Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός στον ιό ποδοσφαιριστής – Σε καραντίνα παίκτες δύο ομάδων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού παγκοσμίως, «ακούμπησαν» και το ποδόσφαιρο

Οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού παγκοσμίως, «ακούμπησαν» και το ποδόσφαιρο της Δανίας, καθώς οι ποδοσφαιριστές των ομάδων της δανέζικης Super League, Μπρόντμπι και Λίνγκμπι, μπήκαν σε «απομόνωση», μετά τη συνάντηση, τις χειραψίες και τους εναγκαλισμούς που είχαν την περασμένη Κυριακή (1/3), με τον πρώην διεθνή Δανό, Τόμας Κάλενμπεργκ, ο οποίος βρέθηκε «θετικός» στον ιό.

Ο Κάλενμπεργκ, που φόρεσε 47 φορές τη φανέλα της εθνικής Δανίας από το 2003 μέχρι το 2014, αγωνιζόμενος παράλληλα σε Οσέρ και Βόλφσμπουργκ, μέχρι την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το 2017, μετά από ταξίδι του στο Άμστερνταμ, διεγνώσθη με κοροναϊό την Πέμπτη (5/3) και μπήκε σε «καραντίνα», όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Μπρόντμπι.

Η Μπρόντμπι, που νίκησε την Κυριακή τη Λίνγκμπι με 1-0, ανέφερε πως 13 υπάλληλοί της (μεταξύ των οποίων ο τζένεραλ μάνατζερ, Όλε Πάλμα, ο αμυντικός Τζοέλ Καμπόνγκο και ο βοηθός προπονητή Μάρτιν Ρέτοφ), τέθηκαν σε «απομόνωση», καθώς ήρθαν σε φυσική επαφή με τον Κάλενμπεργκ στο περιθώριο του αγώνα.

Από την πλευρά της και η Λίνγκμπι, ανακοίνωσε πως πήρε αντίστοιχα προληπτικά μέτρα και για τρεις δικούς της ποδοσφαιριστές που ήρθαν σε επαφή με τον άλλοτε διεθνή Δανό άσο.

Οι δύο ομάδες έχουν κανονικά αγωνιστικές υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο, ωστόσο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας -προς το παρόν- ανακοίνωσε πως όλα τα ματς θα διεξαχθούν κανονικά, αλλά παράλληλα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση.

Οι δύο ομάδες τόνισαν πως βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις αρχές υγείας της Δανίας, για να ελέγξουν εξονυχιστικά παίκτες, οπαδούς και μέλη τους που ήρθαν σε επαφή με τον Κάλενμπεργκ στον αγώνα της περασμένης Κυριακής.