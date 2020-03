Life

Τομ Χανκς: Μήνυμα αισιοδοξίας για την Ελλάδα που δοκιμάζεται (βίντεο)

Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Δείτε το βίντεο που ανήρτησε το χουλιγουντιανό ζευγάρι.

Ένα βίντεο από τον Τομ Χανκς και τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον για τους εορτασμούς των 200 ετών από το 1821, είναι ίσως το καλύτερο μήνυμα αισιοδοξίας, "σε μία στιγμή που το μυαλό μας στην Ελλάδα το απασχολούν σοβαρά ζητήματα, τα οποία δημιουργούν ανησυχία σε όλους μας και μας παράγουν δυσάρεστες σκέψεις".

Ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός Τομ Χανκς, o οποίος πρόσφατα πήρε την ελληνική ιθαγένεια και η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον γύρισαν μόνοι τους ένα μονόλεπτο βίντεο με το οποίο προσκαλούν όλους να επισκεφτούν τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» (greece2021.gr) και παρακινούν όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλλει προτάσεις για δράσεις και εκδηλώσεις που θα γίνουν με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Δεν κάνουν όμως αυτό. Καλούν όλους τους φίλους τους να επισκεφθούν την Ελλάδα, καθώς όπως λένε «δεν υπάρχει καλύτερος τόπος», «η Ελλάδα είναι ο τόπος της ομορφιάς , ο τόπος της δημοκρατίας , ο τόπος των σπουδαίων φιλοσόφων , ο τόπος θαυμάσιων ανθρώπων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής "Ελλάδα 2021" η πορεία της Ελλάδας τα 200 αυτά χρόνια, "αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι και αυτά που μας ταλανίζουν σήμερα θα τα αντιμετωπίσουμε. Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί, εκ των οποίων η μία είναι Ελληνίδα εξ αίματος και ο άλλος από επιλογή, μας το θυμίζουν με τον καλύτερο τρόπο!". Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι το βίντεο δεν κόστισε απολύτως τίποτα στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021».