Κοινωνία

Λήξη “συναγερμού” στο Πάντειο

Νέα ανακοίνωση της Πρυτανείας μετά τον έλεγχο για κρούσμα κορονοϊού.

Με νέα ανακοίνωση, η πρυτανεία του Παντείου Πανεπιστημίου ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για κρούσμα κορονοϊού, και έτσι το ίδρυμα θα λειτουργήσει αύριο κανονικά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της πρυτανείας αναφέρει: «Το πανεπιστήμιο από αύριο 6 Μαρτίου λειτουργεί κανονικά. Μετά τον ενδεδειγμένο έλεγχο και τις απόψεις των αρμοδίων αρχών, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για θέματα υγείας».

Η απόφαση για το "λουκέτο" στη σχολή είχε ληφθεί νωρίτερα, για προληπτικούς λόγους όταν εξεταζόταν η πιθανότητα κρούσματος μιας ή δύο καθηγητριών, που είχαν εμφανίσει κάποια συμπτώματα.