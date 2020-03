Αθλητικά

Εφιαλτική νύχτα για τον Παναθηναϊκό

Διασύρθηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΟΑΚΑ και βυθίστηκε ακόμα περισσότερο στην κρίση...

Έκτη ήττα στους επτά τελευταίους αγώνες για τον Παναθηναϊκό…

Οι «πράσινοι» δεν πρόβαλαν αντίσταση σε κανένα σημείο του αγώνα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στο ΟΑΚΑ, έχοντας τραγικά ποσοστά ευστοχίας σε δίποντα (13/37) και τρίποντα (7/30). Έτσι ηττήθηκαν με 66-97 από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

O Παναθηναϊκός παρέμεινε, πάντως, στην 6η θέση, με 14 νίκες - 14 ήττες, αλλά κινδυνεύει να αποκτήσει «συγκάτοικο», αν η Φενερμπαχτσέ νικήσει αύριο (6/3) στη Ρωσία την Κίμκι.

Μόνοι διψήφιοι παίκτες από το Τριφυλλι οι Ντεσόν Τόμας (12π.) και Νικ Καλάθης (10π.), ενώ από την ΤΣΣΚΑ ο Νταρούν Χίλιαρντ πέτυχε 21 πόντους και ο Μάικ Τζέιμς σημείωσε 18 πόντους απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Οι «πράσινοι» θα θυμούνται μόνο από αυτόν τον αγώνα πως ο Νικ Καλάθης ξεπέρασε τον Δημήτρη Διαμαντίδη στον πίνακα των πασέρ όλων των εποχών της Euroleague περνώντας στη δεύτερη θέση με 1260 ασίστ σε 211 αγώνες και αφήνοντας στην τρίτη τον "3D" (1255 σε 278 αγώνες).

Τα δεκάλεπτα: 22-32, 38-48, 51-65, 66-97