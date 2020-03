Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Παρασκευής

Ο Ταύρος συναντά τον Ουρανό κάτι που φέρνει ηλεκτρισμό για τα αισθηματικά, τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μετατρέπονται σε "πεδίο μάχης".

Κριός: Η σύνοδος που σχηματίζουν η Αφροδίτη με τον Ουρανό στον Ταύρο είναι πολύ πιθανό να σου φέρει ευχάριστες ειδήσεις σχετικά με κάποιο οικονομικό ζήτημα ή με κάποιο θέμα ακίνητης περιουσίας. Από την άλλη, η σύνοδος του Ήλιου με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς εκφράζει την ανάγκη σου να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και από κάθε τι ανούσιο στη ζωή σου κάνοντας πράγματα που θα σε βοηθήσουν να βιώσεις την αγάπη στην πράξη. Πρόσεξε μόνο μη σε εκμεταλλευτούν.

Ταύρος: Η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ουρανό στο ζώδιό σου υπόσχεται ότι αυτές εδώ οι μέρες μόνο βαρετές δεν θα είναι για σένα, αφού κάνεις σημαντικές γνωριμίες ικανές να προκαλέσουν ανακατατάξεις στις προτεραιότητες της ζωής σου. Νέοι, ξαφνικοί έρωτες, αλλά και γενικότερα γνωριμίες με ανθρώπους που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου ακόμα κι αν δεν μείνουν σε αυτή για καιρό είναι πολύ πιθανές αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την άλλη η σύνοδος του Ήλιου με τον Ποσειδώνα είναι πιθανόν να θολώσει τα πράγματα σε μια φιλική σχέση, η οποία φαίνεται ότι έχει από κάτω και δεύτερο επίπεδο.

Δίδυμοι: Με την ταυτόχρονη σύνοδο της Αφροδίτης με τον Ουρανό στον Ταύρο, αλλά και του Ήλιου με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς τα πράγματα μπλέκουν πολύ για εσένα αφού είναι πιθανό να προκύψει έντονο ερωτικό ενδιαφέρον για κάποιο πρόσωπο που...δε σου επιτρέπεται. Ίσως γοητεύεσαι από την εξουσία ή γενικότερα από την εικόνα που πουλάει κάποιος, πιθανόν μέσα στο επαγγελματικό σου περιβάλλον, και δεν μπορείς να αντισταθείς. Εγώ δεν είμαι εδώ για να ηθικολογώ αλλά για να προειδοποιώ και στην προκειμένη οφείλω να σου πω ότι όλο αυτό μπορεί να αποδειχτεί μια φούσκα. Αυτό δε σημαίνει ότι εσύ δεν μπορείς να τη ζήσεις…

Καρκίνος: Χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο Ερμής συνεχίζει να είναι ανάδρομος αυτές οι μέρες, η ταυτόχρονη σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ουρανό και του Ήλιου με τον Ποσειδώνα μιλάνε για ξαφνικές προτάσεις στα επαγγελματικά σου, οι οποίες θα μπορούσα να αποδειχτούν άκρως ενδιαφέρουσες και καλό θα ήταν να τις εξετάσεις προσεκτικά. Από την άλλη είναι ένα Παρασκευο-Σαββατοκύριακο που ακόμα κι εσύ ο σπιτόγατος νιώθεις την ανάγκη να αφήσεις την άνεση του σπιτιού σου και να κάνεις κάτι διαφορετικό, αρκεί να έχεις καλή παρέα. Μάλιστα δεν αποκλείεται να παίξει και ένα φλερτάκι εντός του φιλικού σου κύκλου.

Λέων: Με τη σύνοδο της Αφροδίτης με τον Ουρανό στο μεσουράνημα του ωροσκοπίου σου η ανανέωση σε κάποιον τομέα της ζωής σου θα πρέπει να θεωρείται κάτι παραπάνω από δεδομένη αυτές τις μέρες. Το πιο πιθανό είναι να προκύψουν κάποιες εξελίξεις στα επαγγελματικά σου οι οποίες μπορεί να απαιτούν από σένα να ταξιδέψεις σε άγνωστα πελάγη, όμως δεν θα βρίσκεσαι μέσα σε κανένα γκαζάδικο, αλλά μέσα σε κρουαζιερόπλοιο και ο προορισμός θα είναι εξωτικός. Πρόσεξε μόνο μην παρασυρθείς απ’ όσα σου τάζουν και ξεχάσεις να πάρεις συγκεκριμένες εγγυήσεις.

Παρθένος: Αυτό το Παρασκευο -Σαββατοκύριακο η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ουρανό στον Ταύρο σου δημιουργεί έντονη την ανάγκη να απαλλαγείς από όσα σε πιέζουν και σε καταπιέζουν, αλλά και κάποια πράγματα στη ζωή σου να πάρουν μία νέα πιο ενδιαφέρουσα τροπή. Και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι ο Ήλιος με τον Ποσειδώνα οι οποίοι λένε ότι όλη αυτή η δίψα βρίσκει αντικείμενο σε κάποιους ανθρώπους τους οποίους είναι πιθανό να εξιδανικεύεις. Δε θα σου πω αν το αξίζουν ή όχι, θα σου πω όμως ότι η ελευθερία δεν βρίσκεται στην άλλη άκρη, εκεί που χάνεται η λογική, αλλά εκεί που καταφέρνεις να συνδυάσεις τη λογική με το συναίσθημα.

Ζυγός: Η σύνοδος του Ουρανού με την Αφροδίτη στον Ταύρο λέει ότι νιώθεις μεγάλη ανασφάλεια και προσπαθείς να την αντιμετωπίσεις κινούμενος σπασμωδικά και παρορμητικά. Και τι σημαίνει αυτό για ένα Ζυγό; Μα τί άλλο από το γεγονός ότι ξοδεύεις τα λεφτά σου δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να νιώσεις ασφάλεια και ικανοποίηση μέσα από πράγματα που στην πραγματικότητα δεν μπορούν να σου προσφέρουν τίποτα από τα δύο ή τουλάχιστον για πολύ. Από την άλλη και η σύνοδος του Ήλιου με τον Ποσειδώνα δείχνει ότι έχεις κάποιες τάσεις φυγής από την πραγματικότητα και μία άρνηση να κάνεις όσα σου λένε ότι πρέπει να κάνεις.

Σκορπιός: Αυτή η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ουρανό στον Ταύρο βάζει ένα τραμπολίνο στην προσωπική σου ζωή όπου τη μία στιγμή βρίσκεσαι στον ουρανό και την άλλη νιώθεις το έδαφος στα πόδια σου να μοιάζει με κινούμενη άμμο, όπου δεν υπάρχει τρόπος να ισορροπήσεις. Μια νέα γνωριμία φαίνεται ότι σε βάζει για τα καλά σε ρυθμούς άνοιξης, όμως από την άλλη, αν είσαι σε σχέση, προκύπτουν κάποια προβλήματα που σε φέρνουν -θέλοντας και μη- αντιμέτωπο με τη σκληρή πραγματικότητα αυτής της σχέσης, η οποία είναι πιθανό να έχει φάει τα ψωμιά της.

Τοξότης: Με την Αφροδίτη να συναντάει τον Ουρανό στον Ταύρο, η αλήθεια να λέγεται, δυσκολεύεσαι να μείνει σταθερός στον προγραμματισμό σου και να βάλεις σε μία τάξη κάποια πράγματα στη ζωή σου, όμως από την άλλη όταν κινείσαι κάπως πιο τυχοδιωκτικά και σε ένα πιο ανοιχτό πλαίσιο τα αποτελέσματα για σένα είναι συνήθως καλύτερα. Αυτές τις μέρες εξάλλου, ίσως είναι πιο χρήσιμο για εσένα το να βρεθείς κοντά σε αγαπημένα σου πρόσωπα και να φορτίσεις τις μπαταρίες σου δίνοντας και παίρνοντας αγάπη που μπορεί να αποτελέσει για σένα το καύσιμο που χρειάζεσαι για να αποδώσεις στις υποχρεώσεις σου από βδομάδας.

Αιγόκερως: Και μπορεί ο Κρόνος για λίγες ακόμα μέρες στο ζώδιο σου να ενισχύει το υπεύθυνο προφίλ που χτίζεις σαν άνθρωπος, όμως αυτές τις μέρες ακόμα κι εσύ έχεις την ανάγκη να πάρεις μία ανάσα από όσα σε πνιγούν και να κάνεις κάτι διαφορετικό, βάζοντας σε προτεραιότητα το να περάσεις καλά. Η ταυτόχρονη σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ουρανό και του Ήλιου με τον Ποσειδώνα μιλάνε για ξαφνικές γνωριμίες που αγγίζουν την καρδιά και το μυαλό σου και σου θυμίζουν ότι υπάρχει ζωή και έξω από τα όρια που συνηθίζεις να επιβάλλεις στον εαυτό σου.

Υδροχόος: Η σύνοδος του κυβερνήτη σου του Ουρανού με την Αφροδίτη στον Ταύρο σε κάνει πιο συναινετικό απέναντι σε πράγματα και ανθρώπους που ως τώρα αντιδρούσες. Η σχέση σου με έναν άνθρωπο ή ακόμα και αυτή με την οικογένειά σου παύει να έχει την αποπνικτική αίσθηση που ενδεχομένως είχε ως τώρα, γεγονός που σε κάνει να ηρεμείς και να μπορείς να εστιάσεις σε όσα θετικά έχουν να σου προσφέρουν. Κι επειδή δεν αργούν οι μέρες που θα νιώσεις πραγματικά τι σημαίνει να σε πνίγουν, είναι καλό να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα στις σχέσεις σου όσο είναι καιρός.

Ιχθύς: Με την ταυτόχρονη σύνοδο του Ήλιου με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου αλλά και της Αφροδίτης με τον Ουρανό στον Ταύρο αυτό το Παρασκευο-Σαββατοκύριακο προμηνύεται υπέροχο και σούπερ συναισθηματικό για εσένα. Από τη μία, αν είσαι σε σχέση, θα έχεις τη δυνατότητα να εκτιμήσεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου και τις μικρές χαρές που μπορείς να απολαύσεις σε καθημερινό επίπεδο μαζί του. Αν πάλι είσαι μόνος, η άνοιξη φαίνεται ότι έρχεται νωρίς για εσένα, αφού μία νέα γνωριμία είναι ικανή να ξανακάνει την καρδιά σου να χτυπήσει, έστω και για λίγο.

Πηγή: astrologos.gr