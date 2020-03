Κόσμος

Η Βραζιλία ανακάλεσε το διπλωματικό της προσωπικό από τη Βενεζουέλα

Η ακροδεξιά κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακάλεσε χθες Πέμπτη «όλο» το διπλωματικό προσωπικό της χώρας από τη Βενεζουέλα και αξίωσε από το Καράκας να αποσύρει όλους τους δικούς του διπλωμάτες από τη βραζιλιάνικη επικράτεια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη σε αυτήν.

«Όλο το βραζιλιάνικο διπλωματικό προσωπικό ανακλήθηκε. Δεν θα υπάρχει πλέον κανένας στη Βενεζουέλα», είπε η πηγή αυτή.

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι εξαιρετικά τεταμένες αφότου ανέλαβε την εξουσία ο βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου στις αρχές του 2019. Σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο Τύπο, η διαδικασία της ανάκλησης αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο μήνες. Πάντως το μέτρο δεν σημαίνει το κλείσιμο της βραζιλιάνικης πρεσβείας, σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή.

«Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία της αποτίμησης του τρόπου εξασφάλισης της [συνέχισης της] προξενικής συνδρομής», σημείωσε η πηγή αναφερόμενη στους περίπου 10.000 Βραζιλιάνους οι οποίοι ζουν στη Βενεζουέλα και δυνητικά πλήττονται από την κίνηση.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε δύο ημέρες προτού ο πρόεδρος Μπολσονάρου επισκεφθεί τις ΗΠΑ και συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πράγμα που προβλέπεται να κάνει αύριο Σάββατο.

Στα μέσα Φεβρουαρίου ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τον βραζιλιάνο ομόλογό του ότι θέλει «ένοπλη σύρραξη» ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες.

«Ο Μπολσονάρου (...) οδηγεί τις βραζιλιάνικες ένοπλες δυνάμεις σε ένοπλη σύρραξη με τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας την ομάδα των τρομοκρατών που επιτέθηκε σε στρατόπεδο» στη χώρα του, είχε πει ο Μαδούρο απευθυνόμενος σε ξένους δημοσιογράφους στο Καράκας.

Αναφερόταν στην επίθεση που έκαναν την 22η Δεκεμβρίου αποστάτες των ένοπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας εναντίον στρατιωτικής βάσης στην πολιτεία Μπολίβαρ, που γειτονεύει με τη Βραζιλία. Πέντε από τους φερόμενους ως δράστες της επίθεσης, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας στρατιώτης, ζήτησαν κατόπιν άσυλο στη Βραζιλία.

«Υπάρχουν ομάδες τρομοκρατών οι οποίες βρίσκονται στο βραζιλιάνικο έδαφος και προετοιμάζουν επιθέσεις και στρατιωτικές εισβολές εναντίον της Βενεζουέλας και έχουμε δικαίωμα να αμυνθούμε», είπε προσθέσει ο Μαδούρο, χαρακτηρίζοντας τον βραζιλιάνο ομόλογό του «φασίστα».

Ευρείας κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια, που βαπτίστηκαν «Μπολιβαριανή Ασπίδα 2020», έγιναν κατόπιν σε πολλές περιοχές της Βενεζουέλας, κυρίως σε περιοχές που γειτονεύουν με την Κολομβία και τη Βραζιλία.

Η Βραζιλία, η Κολομβία και το Περού συγκαταλέγονται στις περίπου εξήντα χώρες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει ως τον νόμιμο μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό και θέλουν να δουν τον Νικολάς Μαδούρο να εγκαταλείπει την εξουσία.