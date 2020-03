Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Επί ποδός” μετά την αύξηση των κρουσμάτων

Σημαντική αύξηση κρουσμάτων αναμένουν οι ειδικοί τις επόμενες εβδομάδες. Στο επίκεντρο της επιτήρησης η Αμαλιάδα. Αρνητικό σε κορονoϊό το δείγμα φοιτητή.

Στα 31 έφτασαν τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα με τους ειδικούς να περιμένουν σημαντική αύξηση τις επόμενες εβδομάδες, ενώ σε ετοιμότητα είναι οι υπηρεσίες Υγείας της χώρας.

Θετικοί στον ιό βρέθηκαν άλλοι 21 από τους 24 που ελέγχθηκαν και ήταν στο ταξιδιωτικό γκρουπ που επέστρεψε από το Ισραήλ. Από αυτούς 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 66χρονός είναι με πιο βαριά νόσηση πνευμονίας και οι άλλοι δυο έχουν εμφανίσει πνευμονία. Έξι είναι σε παρακολούθηση με καλή κλινική εικόνα.

«Να μην σπείρουμε επιδημία πανικού, η επιδημία του φόβου είναι χειρότερη από την πραγματική επιδημία» επισήμανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας. Ο κ. Τσιόδρας εξήγησε ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος έξαρσης της επιδημίας, ιδίως μέσω των ταξιδιωτών. Μίλησε για υποδιάγνωση του ιού λέγοντας ότι ο αριθμός διασποράς του είναι πολύ υψηλός, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί.

«Ο εργαστηριακός έλεγχος, όσο αυξάνουν τα περαστικά, θα πραγματοποιείται μόνο στα περιστατικά που εμφανίζουν σοβαρή συμπτωματολογία και όχι ήπια», γνωστοποίησε ο κ. Τσιόδρας. Ο ίδιος τόνισε ότι ο αριθμός των χωρών με κρούσματα είναι ήδη μεγάλος και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ήδη 80 χώρες καταγράφουν συνολικά 96.000 κρούσματα, αλλά «ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές μεγαλύτερος».

Ο ιός παρουσιάζει μια δυναμική που ξεπερνά τα σύνορα με μεγάλη ευκολία, είπε και σημείωσε ότι «δεν είναι πιο θανατηφόρος από άλλους αλλά μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία, ακόμη και από άτομα με ελαφρά συμπτωματολογία». «Αναμένουμε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων και στη χώρα μας. Σύμφωνα με μαθηματικά μοντέλα και λαμβάνοντας υπόψη τον καιρό, εκτιμούμε ότι φέτος μπορεί να νοσήσει το 5% του πληθυσμού. Ενδεχομένως του χρόνου το χειμώνα να προσβληθεί το 10-15% του πληθυσμού» εκτίμησε ο κ. Τσιόδρας.

Όσον αφορά το 9ο περιστατικό στην Πάτρα και τους άλλους εκδρομείς στο Ισραήλ, έχουν ιχνηλατηθεί πάνω από 400 επαφές από το περιβάλλον των ταξιδιωτών. «Το Ισραήλ ήταν από τις χώρες με λιγοστά κρούσματα. Η ομάδα επέστρεψε στις 27 Φεβρουαρίου και αυτό δείχνει τη δυναμική του ιού να ξεπερνά τα σύνορα» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου. Όταν ρωτήθηκε αν έγιναν όλα σωστά από τα νοσοκομεία που υποδέχθηκαν τα περιστατικά, εξήγησε ότι «τηρήθηκε το πρωτόκολλο, αλλά ο ιός περνά κάτω από τη μύτη μας».

Τέλος ανέφερε ότι συμπτώματα όπως ο πυρετός και ο βήχας πρέπει να μας κρατούν στο σπίτι για να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους και αυτούς με τα χρόνια νοσήματα.

Στο επίκεντρο της επιτήρησης η Αμαλιάδα

Η πόλη της Αμαλιάδας είναι πλέον στο επίκεντρο της επιτήρησης με τους ειδικούς να έχουν ιχνηλατήσει συνολικά 400 ανθρώπους. Αγωνία κυριαρχεί και στο νοσοκομείο της πόλης όπου αρχικά νοσηλεύτηκε ο συνταξιούχος καθηγητής από την Ηλεία αλλά και στο νοσοκομείου του Ρίου όπου διακομίσθηκε αργότερα αφού είχε αντιμετωπιστεί ως σύνηθες εμπύρετο περιστατικό και όχι ως ύποπτο κρούσμα κορονοϊού.

Εκτός εφημερίας αποφασίστηκε να μείνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου ενώ εκκενώθηκε η οφθαλμολογική κλινική και μετατρέπεται σε κλινική με θαλάμους για πιθανά κρούσματα του Covid-19. Οκτώ γιατροί και τρεις νοσηλευτές έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον απομόνωση. Προληπτικά σταμάτησαν και οι εφημερίες της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Αμαλιάδας. Οι γιατροί στην Αχαΐα ζητούν αμέσως ενίσχυση του προσωπικού στο νοσοκομείο.





«Θάλαμος απομόνωσης» στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Βασίλης Κικίλιας ενημέρωσε τον Κυριακό Μητσοτάκη για τις εξελίξεις και την εκτίμηση της κατάστασης. Ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το νοσοκομείο Γεννηματάς όπου δημιουργήθηκε σημείο διαλογής ύποπτων κρουσμάτων.

Αρνητικό σε κοροναϊό το δείγμα του φοιτητή στο Ρέθυμνο

Αρνητικό είναι το δείγμα που εξέτασε το τμήμα ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφορά στον 20χρονο φοιτητή ο οποίος βρίσκεται για νοσηλεία στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την Ελένη Μπορπουδάκη ,διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ στην Κρήτη, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, «ο φοιτητής από την Πάτρα σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει στην ομάδα που είχε ταξιδέψει σε Ισραήλ. Όλα πήγαν καλά, το δείγμα βγήκε αρνητικό, όπως επίσης και του ύποπτου κρούσματος από το Ηράκλειο ενώ αύριο αναμένεται το αποτέλεσμα για το δείγμα από τα Χανιά».

Λειτουργεί κανονικά το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Με νέα ανακοίνωση, η πρυτανεία του Παντείου Πανεπιστημίου ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για κρούσμα κοροναϊού, και έτσι το ίδρυμα θα λειτουργήσει σήμερα κανονικά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της πρυτανείας αναφέρει: «Το πανεπιστήμιο από αύριο 6 Μαρτίου λειτουργεί κανονικά. Μετά τον ενδεδειγμένο έλεγχο και τις απόψεις των αρμοδίων αρχών, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για θέματα υγείας».