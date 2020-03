Κόσμος

Κορονοϊός: Στην εντατική μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Γαλλίας

Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα το όνομα του κοινοβουλευτικού, πάντως διευκρινίστηκε ότι ανήκει στους Ρεπουμπλικάνους. Η κατάστασή του ασθενούς χαρακτηρίζεται σοβαρή

Μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Γαλλίας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό, ανακοίνωσε η κάτω Βουλή χθες Πέμπτη.

Ένας εργαζόμενος σε σνακ μπαρ της Εθνοσυνέλευσης επίσης μολύνθηκε και έχει τεθεί σε περιορισμό στο σπίτι του, ενώ εργαζόμενος σε εστιατόριο της γαλλικής Βουλής που υπάρχουν φόβοι πως έχει προσβληθεί επίσης εισήχθη σε νοσοκομείο.

Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα το όνομα του κοινοβουλευτικού, πάντως διευκρινίστηκε ότι ανήκει στους Ρεπουμπλικάνους (LR, δεξιά αντιπολίτευση) και ότι εκλέγεται στον νομό Άνω Ρήνου (σ.σ. στη γαλλική Εθνοσυνέλευση εκπροσωπούν τον νομό αυτό τέσσερις πολιτικοί των Ρεπουμπλικάνων, όλοι άνδρες). Η κατάστασή του ασθενούς χαρακτηρίζεται σοβαρή και η αναπνοή του υποστηρίζεται μηχανικά.

Όλα τα μέλη του κοινοβουλίου και το προσωπικό έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνοσυνέλευσης.

Ως το βράδυ της Πέμπτης οι γαλλικές υγειονομικές αρχές κατέγραφαν 423 κρούσματα του SARS-CoV-2, αριθμό θεαματικά αυξημένο (+138) μέσα σε μία ημέρα. Έχουν καταγραφεί επτά θάνατοι εξαιτίας της επιδημίας της ασθένειας COVID-19 στη Γαλλία.