Έρευνα του ΟΗΕ: 9 στους 10 ανθρώπους έχουν προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Πακιστάν (99,81%), στο Κατάρ (99,73%) και στη Νιγηρία (99,73%).

Σχεδόν το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού, ανεξαρτήτως φύλου, εμφορείται από προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών, αποκαλύπτει μελέτη που εκπόνησε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών εν όψει της διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας και δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Οι άνδρες είναι καλύτεροι ηγέτες στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις απ’ ό,τι οι γυναίκες. Οι σπουδές στο πανεπιστήμιο είναι πιο σημαντικές για έναν άνδρα απ’ ό,τι για μια γυναίκα. Οι άνδρες πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην αγορά εργασίας, διότι οι θέσεις είναι λιγοστές.Οι εννιά άνθρωποι στους δέκα στον κόσμο, των γυναικών συμπεριλαμβανομένων, εμφορούνται από τουλάχιστον μία τέτοια προκατάληψη, συμπεραίνει η υπηρεσία του ΟΗΕ, με βάση δεδομένα από 75 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 80% του πληθυσμού του πλανήτη.

Τα ποσοστά τους είναι υψηλότερα στο Πακιστάν (99,81%), στο Κατάρ (99,73%) και στη Νιγηρία (99,73%). Η Ανδόρα (27,01%), η Σουηδία (30,01%) και η Ολλανδία (39,75%) αντίθετα συγκαταλέγονται στους «καλούς μαθητές». Στη Γαλλία, πάνω από ένας στους δύο (το 56%) τρέφει τουλάχιστον μία σεξιστική προκατάληψη. Η μελέτη δεν συμπεριλαμβάνει δεδομένα για την Ελλάδα.

Το "ΠΑΗΕ" τονίζει ότι, «παρά τις δεκαετίες προόδου», συνεχίζουν να εγείρονται «αόρατοι φράκτες» μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. «Ο αγώνας για την ισότητα των φύλων περνάει από την εξάλειψη των προκαταλήψεων», σύμφωνα με τον Πέντρου Κονσεϊσάου, ανώτερο στέλεχος του Προγράμματος, αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου.

«Η δουλειά που έγινε με μεγάλη αποτελεσματικότητα για να τερματιστεί το χάσμα ως προς την υγεία και την παιδεία πρέπει τώρα να εξελιχθεί, για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που εγείρει πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις: η βαθιά ριζωμένη προκατάληψη - τόσο μεταξύ των ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών - εναντίον της αληθινής ισότητας», υπερθεμάτισε ο διευθυντής του Προγράμματος, ο Άχιμ Στάινερ.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ προτρέπει κυβερνήσεις και θεσμούς να υιοθετήσουν «νέα πολιτική προσέγγιση για να αλλάξουν πεποιθήσεις και πρακτικές που αποτελούν διάκριση» σε βάρος των γυναικών.