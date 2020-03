Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: δεδομένη η έξαρση κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συμβουλές από τον καθηγητή μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.