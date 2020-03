Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Η Τουρκία έχει γίνει διακινητής ανθρώπων και fake news (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαμήνυσε ότι δεν θα περάσει κανείς τα σύνορα, εξαπολύοντας "πυρά" κατά της Τουρκίας. Τι είπε για τις κλειστές δομές σε ξερονήσια. Τι απαντά στον Αλέξη Τσίπρα.

«Η Τουρκία έγινε η ίδια διακινητής ανθρώπων και fake news» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» σχολιάζοντας τις κινήσεις της Άγκυρας στον Έβρο τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε ο κ. Πέτσας η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε την πολιτική της, γιατί όπως είπε «αυτή την στιγμή υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας» και διαμήνυσε ότι δεν θα περάσει κανείς τα σύνορα.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα υποστηρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν για τα περί νεκρών και τραυματιών στα σύνορα από ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας, κάνοντας λόγο για ψευδείς ειδήσεις. Σημείωσε ακόμα ότι τα βίντεο που δίνουν στην δημοσιότητα οι Τούρκοι είναι «κατασκευασμένα», τονίζοντας πως με αυτή την τακτική η αξιοπιστία της Τουρκίας «πέφτει στο μηδέν».

Τόνισε ακόμα ότι από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώνουν με βίντεο τους ευρωπαίους, δείχνοντας το χρονολόγιο για την μαζική παραβίαση των συνόρων, ενώ έκανε λόγο για «οργανωμένο σχέδιο από την Τουρκία».

«Η Ευρώπη αρχίζει να αφυπνίζεται», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «οι Ευρωπαίοι στοιχήθηκαν δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η στήριξη φάνηκε και από την παρουσία των επικεφαλής της ΕΕ στον Έβρο μαζί με τον πρωθυπουργό».

Επίσης, ο κ. Πέτσας αποκάλυψε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η επέκταση του φράκτη στον Έβρο, ενώ ανέφερε ότι αυτή την στιγμή το πιο ευάλωτο σημείο στα σύνορα είναι στο νότιο τμήμα.

Μιλώντας για το θέμα των κλειστών δομών στα νησιά, κάτι που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι τα κλειστά κέντρα είναι ένας από τους βασικούς άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης. Με αφορμή τις αντιδράσεις σε Μυτιλήνη και Χίο, ο κ. Πέτσας ανέφερε πως «είπαμε στις τοπικές αρχές να βρούμε εναλλακτική λύση, όχι όμως να μην γίνουν οι κλειστές δομές». Απαντώντας στο αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνουν οι κλειστές δομές σε ξερονήσια ανέφερε ότι «όλες οι προτάσεις είναι πάνω στο τραπέζι, αρκεί να καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.»

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα στόχος της κυβέρνησης είναι η άμεση επιστροφή μεταναστών στις χώρες προέλευσης και σημείωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι διπλωματικοί δίαυλοι.

Παράλληλα, χαρακτήρισε υποκρισία τα όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας αιχμές ότι «χρησιμοποιεί την επιχειρηματολογία της Τουρκίας». «Η Ελλάδα βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην εθνοφυλακή. Δεν πιστεύω ο κ. Τσίπρας να υποτιμά τους εθνοφύλακες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Σε ότι αφορά τον κορονοϊό, ο κ. Πέτσας είπε ότι όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας προβλέπονται στην ΠΝΠ που έχει υπογραφεί και μπορούν να ληφθούν σταδιακά, σημειώνοντας πάντως ότι «δεν έχουμε φθάσει στο χειρότερο σενάριο» και επισημαίνοντας ότι «πρέπει όλοι να παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης και να ακολουθούμε τις οδηγίες, ώστε να μην υπάρξει μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξέφυγε μια κατάσταση στην Ηλεία και βλέπετε τι συνέβη».