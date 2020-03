Υγεία - Περιβάλλον

Πουρνάρας στον ΑΝΤ1: Τα προληπτικά μέτρα περιορίζουν την εξάπλωση του κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο καθηγητής μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ για τον ιό στα παιδιά. Τι πρέπει να κάνουμε σε χώρους όπου συνωστίζεται κόσμος.