Οικονομία

Κορονοϊός: Amazon, Microsoft, Google και Facebook συνιστούν δουλειά από το σπίτι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όλο και περισσότερες εταιρείες συνιστούν πλέον στους εργαζόμενούς τους να εργάζονται από το σπίτι, λόγω του φόβου για αύξηση των κρουσμάτων.

Οι εταιρείες Amazon, Microsoft, Google και Facebook συνιστούν πλέον στους εργαζόμενούς τους στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ να εργάζονται από το σπίτι, αν αυτό είναι δυνατό, καθώς πολλοί είναι αυτοί που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό στη χώρα.

«Συνιστούμε στους εργαζόμενούς μας, που μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους, να το κάνουν έως τις 25 Μαρτίου», ανέφερε ο Κερτ ΝτελΜπίνι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη. «Τα μέτρα αυτά θα εγγυηθούν την ασφάλειά μας και θα καταστήσουν επίσης τα γραφεία μας πιο ασφαλή για όσους πρέπει να βρίσκονται εκεί».

Η Amazon που διαθέτει περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους στο Σιάτλ και την πόλη Μπέλβιου έκανε τις ίδιες συστάσεις προς τους εργαζόμενούς τους «μέχρι το τέλος του μήνα», επεσήμανε εκπρόσωπος της κολοσσού του διαδικτυακού εμπορίου. Η Google επίσης κάλεσε τους εργαζόμενούς της στην πολιτεία Ουάσινγκτον να εργάζονται από το σπίτι τους.

Στο Σαν Φρανσίσκο η Lyft, μια πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων, ζήτησε από τους υπαλλήλους της να επιστρέψουν στα σπίτια τους αφού ενημερώθηκε ότι ένας εξ αυτών είχε έρθει σε επαφή με ένα πρόσωπο που είχε μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό.

Ο εν λόγω υπάλληλος δεν παρουσιάζει συμπτώματα, όμως «ενεργούμε βάσει των συστάσεων του CDC (Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών) και για προληπτικούς λόγους ζητάμε από τους εργαζόμενούς μας στο Σαν Φρανσίσκο να εργαστούν από το σπίτι τους για το υπόλοιπο της εβδομάδας», ανακοίνωσε η εταιρεία.