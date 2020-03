Life

Μελέτης Ηλίας: τα παιδιά του, οι ψυχαναγκασμοί και το… “άκυρο” τηλεφώνημα - έκπληξη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός ηθοποιός μιλά για την πορεία του σε τηλεόραση και θέατρο, τα πολύωρα γυρίσματα και τις οικογενειακές στιγμές που “απολαμβάνει”.