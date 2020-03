Κοινωνία

Κορονοϊός: κλείσιμο των σχολείων ζητά ο Πατούλης

Η εξάπλωση του κορονοϊού και τα μέτρα προφύλαξης τέθηκαν επί τάπητος σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΣΑ.

Το κλείσιμο όλων των σχολείων ανά την επικράτεια, δεδομένης της εξάπλωσης της επιδημίας με κρούσματα σε αρκετές περιφέρειες εισηγήθηκε ουσιαστικά στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ο Γιώργος Πατουλης!

Η πρόταση αυτή, έγινε από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη με την έτερη ιδιότητά του, αυτή δηλαδή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ συνεδρίασε προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων, μετά μάλιστα και την αύξηση των βεβαιωμένων κρουσμάτων, τα οποία έφθασαν τα 31, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΣΑ, "ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ανησυχία του για τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων κορωνοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας και συνιστά ψυχραιμία αλλά και εγρήγορση. Ο ΙΣΑ τονίζει την ανάγκη να δοθεί βαρύτητα στην πρόληψη τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά του ιού στο γενικό πληθυσμό. Ειδικότερα, ο ΙΣΑ ζητά τα εξής :

Να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές σε χώρους και δραστηριότητες στους οποίους επικρατεί συγχρωτισμός και ευνοείται η μετάδοση του ιού. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να κλείσουν προσωρινά τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια στις Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα όπως συνιστά ομάδα επιστημόνων. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να ανταπεξέλθει σε περίπτωση επιδημίας. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις και να ανοίξουν οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ. Να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες για το υγειονομικό προσωπικό που είναι εκτεθειμένο και αποτελεί ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση από τον ιό.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: Η Πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα το ζήτημα της θωράκισης της χώρας από τον κορωνοϊό με σοβαρότητα, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Ωστόσο στο ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο για τη διασπορά του ιού στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα είναι αποφασιστικής σημασίας να ενισχυθεί η πολιτική πρόληψης για να κερδηθεί χρόνος προκειμένου να προετοιμαστεί το σύστημα υγείας για την επιδημία και να βελτιωθεί ο καιρός, γεγονός που μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην αναχαίτιση του ιού. Για το λόγο αυτό καλούμε τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης επιπρόσθετων μέτρων για χώρους και δραστηριότητες με συγχρωτισμό καθώς και για τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια των περιοχών που έχουν κρούσματα.