Πολιτική

Δένδιας: η Τουρκία εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο (βίντεο)

Για ενορχηστρωμένη προσπάθεια μετακίνησης πληθυσμού μίλησε ο ΥΠΕΞ, δίνοντας το στίγμα των αποφάσεων που πρέπει να λάβει το Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ.

«Θα συζητήσουμε σήμερα, μεταξύ άλλων, την κατάσταση που εξελίσσεται στα ανατολικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία. Αντιμετωπίζουμε μία μαζική μετακίνηση μεταναστών προς τα σύνορα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Μεταναστών, οι οποίοι διαβιούν στην Τουρκία εδώ και χρόνια», είπε ο Υπ. Εξωτερικών, κατά την άφιξη του στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Ζάγκεμπ.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως «έχουμε ξεκάθαρες αποδείξεις ότι η πληθυσμιακή αυτή μετακίνηση έχει δημιουργηθεί και ενορχηστρωθεί από την Τουρκία», υπογραμμίζοντας με νόημα «θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου».

Όλα αυτά, ενώ απο το πρωί της Παρασκευής μαίνονται νέες εστίες έντασης στα ελληνοτουρκικά σύνορα.