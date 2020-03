Πολιτική

Γεραπετρίτης: Οι Τούρκοι έχουν επιδοθεί σε μια υπερβολική προπαγάνδα

Για υπερβολική προπαγάνδα από πλευράς της Τουρκίας έκανε λόγο ο υπουργός Επικρατείας. Τι είπε για τις κλειστές δομές στα νησιά.

«Δεν έχει γίνει χρήση υπερβολικής βίας. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σφαίρες. Ο ελληνικός στρατός και οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έχουν χρησιμοποιήσει κάθε είδους αναλογικών μέτρων, προκειμένου να κρατήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους μακριά από τα σύνορα της Ελλάδας» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης μιλώντας στο CNN, σχολιάζοντας ρεπορτάζ και δηλώσεις τούρκων.

«Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν επιδοθεί σε μια υπερβολική προπαγάνδα. Υπάρχει ένα βίντεο, το οποίο παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο χθες, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνικά σύνορα συνοδεύθηκαν από τις τουρκικές Αρχές. Υπήρξαν μηνύματα που ανέφεραν ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε προσωπικά ότι όλοι πρέπει να πάνε στα σύνορα και απείλησε την Ευρώπη με εισροή μεταναστών και προσφύγων» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

Υπογράμμισε ότι «από εκείνους που πέρασαν παράνομα τα ελληνικά σύνορα, μόνο 4% προέρχονται από τη Συρία. Επομένως είναι εμφανές ότι όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κρίση στη Συρία. Στην πλειοψηφία τους, οι άνθρωποι προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την υποσαχάρια Αφρική. Και, φυσικά, έχουν συγκεντρωθεί εκεί απευθείας από τις τουρκικές Αρχές. Μιλούν την τουρκική γλώσσα με μεγάλη άνεση, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκονταν στη χώρα για αρκετά μεγάλο διάστημα».

Αποτελεί απόλυτη πεποίθηση της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το συμβούλιο, πως βρισκόμαστε ενώπιον μιας απάνθρωπης εργαλειοποίησης ανθρώπων προς όφελος γεωπολιτικών και διπλωματικών σκοπών, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.