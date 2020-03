Life

Ενρίκε Ιγκλέσιας: αλλάζω εγώ τις πάνες στην κόρη μου

Ο 44χρονος τραγουδιστής είπε ότι συμμετέχει στην ανατροφή των παιδιών του. Πού δήλωσε ότι δυσκολεύεται;

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας αγαπά κάθε δευτερόλεπτο που έγινε για τρίτη φορά πατέρας. Ο 44χρονος τραγουδιστής και η σύντροφός του Άννα Κουρνίκοβα απέκτησαν ένα κοριτσάκι, το οποίο όμως, όπως δηλώνει ο Ενρίκε δεν κοιμάται και πολύ.

«Δεν κοιμάμαι, αλλά περνάω πολύ ωραία! Εννοώ, δεν θα το άλλαζα αυτό για τίποτα στον κόσμο», δήλωσε ο Ενρίκε μετά την ανακοίνωση της πρώτης του περιοδείας μαζί με τον Ρίκι Μάρτιν.

Οι δύο σούπερ σταρ έχουν καθιερωθεί στη διεθνή μουσική σκηνή ως ποπ είδωλα. Ωστόσο δεν είναι ποτέ εύκολο να αποχωρίζονται τα παιδιά τους. Ο 48χρονος Μάρτιν είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, των 11χρονων Ματέο και Βαλεντίνο, της ενός χρόνου Λουτσία και του τεσσάρων μηνών Ρεν, ενώ ο Ενρίκε είναι πατέρας των δίχρονων Λούσι και Νίκολας και μίας κόρης ενός μηνός.

Ο Ινγκλέσιας είπε ακόμα ότι συμμετέχει στην ανατροφή των παιδιών και πως αλλάζει τις πάνες της μικρής του κόρης, ενώ παραδέχτηκε ότι για να την ταΐσει χρειάζεται βοήθεια. «Χρειάζομαι βοήθεια όλη την ώρα. Χρειάζομαι πολύ βοήθεια», είπε.

Αναφορικά με το εάν τα παιδιά του θα ήθελε να γίνουν τραγουδιστές, όπως αυτός, ή να ακολουθήσουν τον αθλητισμό, όπως η τενίστρια μητέρας τους, είπε: «Θα σας μιλήσω ειλικρινά, εάν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, σίγουρα θα επέλεγα τον αθλητισμό. Ναι, θα έλεγα ναι, μόνο και μόνο επειδή αγαπώ τον αθλητισμό, μου αρέσει το γκολφ, το τένις και δεν θα με πείραζε καθόλου ένα από τα κορίτσια μου να γίνει τενίστρια».

Όσον αφορά την κοινή περιοδεία με τον Ρίκι Μάρτιν που ξεκινά τον Σεπτέμβριο, είπε: «Γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και θέλαμε να το κάνουμε εδώ και καιρό, τώρα ήρθε η ώρα. Νιώσαμε ότι είναι η τέλεια στιγμή».