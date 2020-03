Κοινωνία

“Λουκέτο” και σε άλλο σχολείο στην Αττική, λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αργά το βράδυ ενημερώθηκαν οι γονείς. Πως σχετίζεται με την επιδημία η απόφαση να μην λειτουργήσει από την Παρασκευή.

Κλειστό από σήμερα και μέχρι νεοτέρας είναι το 9ο Δημοτικό Σχολείο της Δάφνης, στην Αττική, λόγω κορονοϊού.

«Το σχολείο έκλεισε για προληπτικούς λόγους, μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, λόγω ύποπτου κρούσματος κορονοϊού», όπως ενημέρωσε τους γονείς ο Διευθυντής του, αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενής παιδιού που πηγαίνει στο εν λόγω σχολείο, έχει επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, δίχως να είναι γνωστό εάν πρόκειται για κάποιο από τα 31 γνωστά κρούσματα που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης ή αν πρόκειται για νέο κρούσμα.