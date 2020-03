Κοινωνία

Έβρος: η Τουρκία “πιέζει” τους συγκεντρωμένους για να “σπάσουν” τα σύνορα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καθοδήγηση από αέρος, καπνογόνα και δακρυγόνα και “κάλυψη” για τρύπες στον φράχτη, ώστε να δημιουργηθούν περάσματα. Νέα ένταση το πρωί της Παρασκευής στις Καστανιές.

Αποκαλυπτικά της οργανωμένης προσπάθειας των Τούρκων να ασκήσουν πίεση στους χιλιάδες συγκεντρωμένους αλλοδαπούς στην περιοχή του Έβρου, ώστε να τους ωθήσουν να «σπάσουν» τα σύνορα και να περάσουν παρανόμως στην ελληνική επικράτεια είναι τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα βίντεο από όσα συμβαίνουν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στις Καστανιές.

Από την τουρκική πλευρά γίνεται εκτόξευση καπνογόνων, ως απαρχή της συντονισμένης, σύμφωνα και με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, επίθεσης που γίνεται προς την ελληνική πλευρά, με τις αναφορές να σημειώνουν ότι ο συντονισμός της γίνεται από αέρος!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέραν του εκφοβισμού, οι δράσεις αυτές γίνονται από την τουρκική Αστυνομία για να πιεστούν και να βοηθηθούν οι αλλοδαποί να διασχίσουν την οριογραμμή και να μπουν παρανόμως στην Ελλάδα. Μάλιστα, σημειώνεται ότι την ώρα που γίνεται η ρίψη των βομβίδων καπνού, κάποιοι προσπαθούν να ανοίξουν τρύπες στο συρματόπλεγμα του φράχτη, ώστε να δημιουργηθούν δίοδοι προς το ελληνικό έδαφος.?

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το 24ωρο από τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης έως τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής, στην περιοχή του Έβρου συνελήφθησαν 8 άτομα, από αυτούς οι επτά προέρχονται από το Αφγανιστάν και ένας από τη Συρία. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εμποδίστηκαν 2.867 απόπειρες παράνομης εισόδου στην Ελλάδα.

Η Τουρκία συνεχίζει τα "παιχνίδια παραπλάνησης", με ταμπελάκια, περούκες και "καθοδήγηση" των συγκεντρωμένων, που παροτρύνονται να εισβάλλουν στην Ελλάδα.

Για ενορχηστρωμένη προσπάθεια μετακίνησης πληθυσμού έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας κατά την άφιξη του στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Ζάγκεμπ. δίνοντας το στίγμα των αποφάσεων που πρέπει να λάβουν οι Ευρωπαίοι, ενώ υπογράμμισε ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο.

«Η Τουρκία έγινε η ίδια διακινητής ανθρώπων και fake news» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» σχολιάζοντας τις κινήσεις της Άγκυρας στον Έβρο τις τελευταίες ημέρες. Όπως ανέφερε ο κ. Πέτσας η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε την πολιτική της, γιατί όπως είπε «αυτή την στιγμή υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας» και διαμήνυσε ότι δεν θα περάσει κανείς τα σύνορα.

Αποτελεί απόλυτη πεποίθηση της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το συμβούλιο, πως βρισκόμαστε ενώπιον μιας απάνθρωπης εργαλειοποίησης ανθρώπων προς όφελος γεωπολιτικών και διπλωματικών σκοπών, τόνισε μιλώντας στο CNN ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Επιστολή 57 Ευρωβουλευτών για την προσφυγική κρίση στα ελληνο-τουρκικά σύνορα

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτη Σχοινά και την Επίτροπο εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ίλβα Γιοχάνσον, 57 Ευρωβουλευτές από τέσσερις πολιτικές ομάδες (Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Αριστερά, RenewEurope), ζητούν εδώ και τώρα, άμεση ανάληψη δράσης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να δοθεί βιώσιμη λύση στην κρίση που έχει ξεσπάσει στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους οι Ευρωβουλευτές, «δεν πρόκειται για ένα εθνικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά από τα κράτη μέλη, που εμπλέκονται γεωγραφικά», αλλά για «ευρωπαϊκή ευθύνη» και «είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να χειριστεί αυτή την κατάσταση μόνη της». Παράλληλα, ζητούν από τη χώρα μας «να συμμορφωθεί με όλους τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες, καθώς και με την υποχρέωσή της για πρόσβαση στις νομικές και προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν τις νέες αφίξεις και τις διαδικασίες ασύλου» και την άμεση «σύγκληση έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποσυμφόρηση και εκκένωση από τα ελληνικά νησιά και τα χερσαία σύνορα, των ανθρώπων που αιτούνται διεθνή προστασία» καθώς και «άμεση μεταφορά τους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ». Καθώς σημειώνουν «η ευθύνη της ντροπιαστικής παραβίασης πολυάριθμων θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι ευθύνη όλων μας».