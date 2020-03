Αθλητικά

Ολυμπιακός: Υπέγραψε το νέο συμβόλαιο ο Βαλμπουενά

Την παραμονή του Γάλλου μέσου στην ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα η "ερυθρόλευκη" ΠΑΕ.

Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, που θα τον κρατήσει και την επόμενη χρονιά στον Ολυμπιακό έβαλε ο Ματιέ Βαλμπουενά και σήμερα η ΠΑΕ της ομάδας του Πειραιά ανακοίνωσε την παραμονή του Γάλλου μέσου, ο οποίος έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις στους περίπου έξι μήνες που αγωνίζεται με τα «ερυθρόλευκα».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:



«Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ματιέ Βαλμπουενά. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους και την επόμενη σεζόν, καθώς ο Γάλλος άσος έβαλε την υπογραφή του στην επέκταση του συμβολαίου του. Οι αδιαμφισβήτητες ηγετικές και ποδοσφαιρικές ικανότητες του Βαλμπουενά αποτέλεσαν βασικό συστατικό για την πορεία της ομάδα μας στην Ευρώπη και την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.»