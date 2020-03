Αθλητικά

Στην “μαύρη λίστα” του Αρτέτα ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail» ο Έλληνας αμυντικός δεν είναι στα πλάνα του Ισπανού τεχνικού

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος δεν είναι στα πλάνα του Μίκελ Αρτέτα για την Άρσεναλ της νέας σεζόν. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail», ο Έλληνας αμυντικός είναι στη «μαύρη λίστα» του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος το καλοκαίρι έχει αποφασίσει να αλλάξει ριζικά το ρόστερ της ομάδας του Λονδίνου.

«O Μικέλ Αρτέτα θέλει να προχωρήσει σε ένα γενικό ξεσκαρτάρισμα αυτό το καλοκαίρι για να ανοίξει το δρόμο για μερικές μεταγραφές. Οι Ματέο Γκεντουζί, Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Ένσλεϊ Μάιτλαντ-Νάιλς απειλούνται, την ίδια ώρα που η πόρτα της εξόδου είναι ανοιχτή και για τον Μεσούτ Οζίλ» αναφέρεται σχετικά στο ρεπορτάζ. Να σημειωθεί πως ο Παπασταθόπουλος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αρσεναλ ως το καλοκαίρι του 2021.

Στο μεταξύ ο Αρτέτα έχει αποφασίσει την παραμονή του Ντάνι Θεμπάγιος στο Λονδίνο και τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, οι «κανονιέρηδες» προσπαθούσαν να έρθουν σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την αγορά των δικαιωμάτων του Ισπανού μέσου, ο οποίος αγωνίζεται την εφετινή σεζόν ως δανεικός. Ο 23χρονος παίκτης έχει αφήσει ικανοποιημένους τους ιθύνοντες της Άρσεναλ με τις εμφανίσεις του και ο Αρτέτα εισηγήθηκε την παραμονή του στο Λονδίνο.