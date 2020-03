Κόσμος

Κορονοϊός: Το πρώτο κρούσμα στο Βατικανό

Ο κορονοϊός έφτασε και στο Βατικανό. Επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα και σε Καμερούν, Σερβία.

Το Βατικανό ανακοίνωσε σήμερα ότι εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του νέου κορονοϊού στο έδαφός του, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Ματέο Μπρούνι, ο οποίος διευκρίνισε ότι ο ασθενής διαγνώστηκε χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Μπρούνι, τα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Βατικανού έκλεισαν για απολύμανση, ωστόσο θα συνεχίσουν να δέχονται επείγοντα περιστατικά, ενώ διευκρίνισε ότι για το κρούσμα ενημερώθηκαν οι ιταλικές υγειονομικές αρχές.

Εξάλλου το πρώτο κρούσμα του νέου κορονοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Σερβίας Ζλάτιμπορ Λόντσαρ.

Ο Λόντσαρ εξήγησε ότι πρόκειται για έναν 43χρονο άνδρα που είχε ταξιδέψει στη Βουδαπέστη και πρόσθεσε ότι η κατάσταση του ασθενή είναι καλή.

Στο μεταξύ και το υπουργείο Υγείας του Καμερούν επιβεβαίωσε σήμερα το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη χώρα.

Πρόκειται για έναν 58χρονο Γάλλο πολίτη, ο οποίος έφτασε στην πρωτεύουσα του Καμερούν, Γιαουντέ, στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο άνδρας βρίσκεται σε καραντίνα στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης. "Η κυβέρνηση έχει λάβει όλα τα μέτρα για να περιορίσει τους κινδύνους εξάπλωσης του ιού", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Το Καμερούν, που βρίσκεται στην κεντρική Αφρική είναι η τέταρτη χώρα της υποσαχάριας Αφρικής που καταγράφει κρούσμα του ιού SARS-CoV-2, μετά τη Νιγηρία, τη Σενεγάλη και τη Νότια Αφρική. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Αφρική ανέρχεται σε 29.