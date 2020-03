Κοινωνία

“Έφοδος” των σωφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Δομοκού

Τι βρήκαν κατά την διάρκεια ερευνών σε θαλάμους κρατουμένων.

Άλλη μία έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε προχθές, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 κατά τις βραδινές ώρες σε θαλάμους της Α1 πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι μήκους 32 εκατοστών και ένα αυτοσχέδιο σουβλί μήκους 16 εκατοστών.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας.