“The Met: Live in HD”: έρχεται “Ο Ιπτάμενος Ολλανδός” (εικόνες)

Το αριστούργημα του Βάγκνερ παρουσιάζεται σε απευθείας μετάδοση, σε Ελλάδα και Κύπρο, με την στήριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Το βραβευμένο πρόγραμμα “The Met: Live in HD” της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, μετά την πρεμιέρα της όπερας «ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ» συνεχίζει τις προβολές του με το αριστούργημα του Βάγκνερ «Ο ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ», το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 18:55.

Ο Francois Girard, μετά τη μυστηριακή και αιματοβαμμένη εκδοχή του Πάρσιφαλ, που υπήρξε μια από τις πιο έντονα ανθρωποκεντρικές παραστάσεις της Met τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει με ένα ακόμη αριστούργημα του Βάγκνερ, τον «Ιπτάμενο Ολλανδό», σε διεύθυνση του Valery Gergiev.

Για πρώτη φορά στη Met, ο Evgeny Nikitin αποδίδει τον ρόλο του μυστηριώδους Ολλανδού που είναι καταδικασμένος να τριγυρνά αιώνια στα πέλαγα. Η Anja Kampe, είναι η πιστή Σέντα, που η αγάπη της μπορεί να λύσει το ξόρκι. Το πάθος της Σέντα για το πορτραίτο του θρυλικού καπετάνιου μετατρέπει τη σκηνή της Met σε μια τεράστια ελαιογραφία. Ο Franz-Josef Selig ερμηνεύει τον πατέρα της Σέντα, τον Ντάλαντ. Ο Sergey Skorokhodov έχει τον ρόλο του κυνηγού Έρικ, ο David Portillo τραγουδάει τον τιμονιέρη και η Mihoko Fujimura τη νταντά της Σέντα, τη Μαίρη.

Ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» είναι συμπαραγωγή της Met με την L’Opera de Quebec και την Dutch National Opera του Άμστερνταμ.

Η προβολή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 18:55 και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την ίδια ημέρα, στις 19:55.

Η προβολή στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 20:00.

Δείτε την παράσταση «O ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ» σε Ελλάδα και Κύπρο, σε μια από τις 10 παρακάτω αίθουσες, με την υποστήριξη του Ομίλου ANTENNA:

Aθήνα: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (15/3/20 στις 18:55) Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (15/3/20 στις 19:55) Χανιά: Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) Ηράκλειο: Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (22/3/20 στις 20:00) Σύρος: Θέατρο Απόλλων Αλεξανδρούπολη: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης Αγρίνιο: Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου Λάρνακα - Κύπρος: Κ-CINEPLEX Cinemas Λευκωσία – Κύπρος: Κ-CINEPLEX Cinemas Πάφος – Κύπρος: Κ-CINEPLEX Cinemas

Η παράσταση διαρκεί 2 ώρες και 15 λεπτά και μεταδίδεται με Ελληνικούς και Αγγλικούς υπότιτλους.

Η προπώληση εισιτήριων για τις παραστάσεις έχει ξεκινήσει σε όλες τις αίθουσες.

Βασικός υποστηρικτής του προγράμματος της Μet, από την πρώτη σεζόν του στην Ελλάδα το 2011, είναι η εταιρεία MYTILINEOS.

Το πρόγραμμα προβολών των μεγαλοπρεπών παραστάσεων της Met στην Ελλάδα υποστηρίζει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταδόσεων, το δίκτυο αιθουσών και τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων επισκεφθείτε το www.metingreece.com , αλλά και την σελίδα στο facebook @metingreece.