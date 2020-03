Κοινωνία

Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τον εκφοβισμό και την βία στα σχολεία

Tο μήνυμα της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

«Έχουμε χρέος όλοι μαζί να υψώσουμε ένα τοίχος σε κάθε συμπεριφορά που απομονώνει, πληγώνει και τραυματίζει παιδιά μέσα στο σχολείο», τονίζει στο μήνυμά της η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την 6η Μαρτίου, πανελλήνια ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Απευθυνόμενη στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, τονίζει: «Το σχολείο κλείνει την πόρτα στο φόβο και στη βία. Ανοίγουμε μια μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης, σεβασμού, φιλίας, στήριξης και ευγενούς άμιλλας. Η μαθητική ζωή είναι μια συναρπαστική διαδρομή γνώσης, εξέλιξης και ολοκλήρωσης, που περνά μέσα από δυνατές σχέσεις κατανόησης και στήριξης. Μαθαίνουμε να μοιραζόμαστε και να στηριζόμαστε. Σε αυτή τη διαδρομή κάθε αντιπαλότητα που εκδηλώνεται μα τρόπο επιθετικό και βίαιο δεν έχει θέση».

Εφιστά σε όλους την προσοχή, ώστε «να ανοίξουν τα αυτιά τους και να ακούσουν τον ψίθυρο, από την κραυγή του φόβου όσων δεν τολμούν να μιλήσουν» και επισημαίνει την ευθύνη «να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε την επιθετικότητα όσων τολμούν να υπερβούν τα όρια».

«Όλες οι όψεις ενός προβλήματος απαιτούν εγρήγορση και συνεργασία όλης της σχολικής κοινότητας», υπογραμμίζει.

«Η σημερινή ημέρα δεν είναι ημέρα μόνο εκδηλώσεων είναι ημέρα χρέους και ευθύνης. Είναι μια ημέρα συμμετοχής με ιδέες και καλές πρακτικές που θα ωφελήσουν τη σχολική κοινότητα για όλη τη σχολική χρονιά», τονίζει και προσθέτει ότι το φαινόμενο της σχολικής βίας δεν είναι καινούριο.

«Είναι ένα χρόνιο και νοσηρό φαινόμενο το οποίο διαταράσσει την παιδαγωγική διαδικασία στον πυρήνα της», σημειώνει.

Το σχέδιο του υπουργείου κατά του σχολικού εκφοβισμού

Η υφυπουργός στο μήνυμά της αναφέρεται και στο σχέδιο δράσης του υπουργείου απέναντι στον εκφοβισμό και τη βία στο σχολικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Το υπουργείο ανταλλάσσει εμπειρία με χώρες που εφάρμοσαν επιτυχημένες στρατηγικές αντιμετώπισης του εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία όπως η Νορβηγία, η Ισπανία, η Φινλανδία, και είναι έτοιμο τις βέλτιστες σχετικές πρακτικές, προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα και ανάγκες. Εισάγει πιλοτικά ήδη από το νέο σχολικό έτος νέες θεματικές ενότητες στα σχολεία, που θα δίνουν έμφαση στον σεβασμό της προσωπικότητας του ατόμου, θα προάγουν την κριτική σκέψη, θα δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να εργάζονται σε ομάδες και θα καλλιεργούν στάσεις και συμπεριφορά, έτσι ώστε να επιλέγουν να επιλύουν τις διαφορές τους μακριά από πρακτικές απειλής ή βίας. Συντάσσεται η διακήρυξη του σχολείου ενάντια στη βία, με δικαιώματα-υποχρεώσεις-καθήκοντα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ώστε κάθε παράγοντας της σχολικής ζωής θα γνωρίζει τον ρόλο του ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου. Συστήνεται επιτροπή ενάντια στον εκφοβισμό και στην ενδοσχολική βία με κύριο μέλημα την ασφάλεια και προστασία των μαθητών μας. Σχεδιάζεται ξανά το πλαίσιο ποινών «με δίκαιο και συνεκτικό τρόπο» επιβραβεύοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια βελτίωσης της συμπεριφοράς μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Το υπουργείο θα αποζητήσει να έχει ανοιχτή γραμμή με τους γονείς, την έγκαιρη ενημέρωση για τους κανόνες αλλά και την συχνή επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών. Ενθάρρυνση της διοργάνωσης ειδικών συζητήσεων και προγραμμάτων για την εκπαίδευση των μαθητών στον σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων κατά τη χρήση του Διαδικτύου και την αποφυγή της άσκησης βίας, των προσβολών και του εκφοβισμού που συμβαίνει μέσω αυτού (cyber bullying) καθώς και της σωστής χρήσης των social media. Το υπουργείο προτείνει τον ρόλο του «διαμεσολαβητή - συμμαθητή», ως συμφιλιωτή μέσα από την πιλοτική εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται σε σχολεία της χώρας μας. Σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δρομολογείται η επικαιροποίηση του σχετικού υλικού που δίνεται στους μαθητές, με ειδική προσαρμογή για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, με έμφαση στο ανανεωμένο πλέον ψηφιακό υλικό. Εισάγεται ο θεσμός του «δασκάλου συμβούλου εμπιστοσύνης», στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές ατομικά ή ομαδικά, συζητώντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως θέματα σχολικού εκφοβισμού. Σχεδιάζονται προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για πρόληψη και αποτροπή του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας. Αυξάνεται ο αριθμός των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών.

Η κ. Ζαχαράκη χαρακτηρίζει το πλαίσιο δράσης του υπουργείου ως «την αρχή μιας συνεχούς διαδικασίας αντιμετώπισης του φαινομένου στην οποία δεν χωρά επανάπαυση».

«Κάθε ένα από τα παραπάνω μέτρα μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα εφαρμογής θα αξιολογηθεί, και όσα μέτρα απέδωσαν θα ενδυναμωθούν και θα επεκταθούν, ενώ όσα κριθεί ότι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα θα αντικατασταθούν από άλλα αποτελεσματικότερα».

Γι' αυτό το λόγο, το υπουργείο θα λαμβάνει προτάσεις και παρατηρήσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα.

«Σε συνεχή επαφή με τα σχολεία και την κοινωνία, και σε συμμαχία με τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μας τους οποίους εμπιστευόμαστε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον σε όλες τις σχολικές μονάδες και για όλους τους μαθητές», επισημαίνει η κ. Ζαχαράκη.

Ακόμη, προσθέτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που έχουν την «ξεχωριστή υποχρέωση», αλλά κυρίως την «ευκαιρία να καλλιεργούν αυτό το περιβάλλον όπου η γνώση και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών θα απελευθερώσει τις δυνάμεις τους και θα τους δώσει και στο στάδιο της ενήλικης ζωής τις ευκαιρίες να ξεδιπλώσουν την δυναμική και την δημιουργικότητά τους».

Ένα περιβάλλον που θα βοηθάει τα παιδιά να χτίσουν υγιείς και δυνατές σχέσεις φιλίας με τους συμμαθητές τους. Να μιλάνε γι αυτά που τους προβληματίζουν ή τους φοβίζουν. Ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε σκιά φόβου και βίας. Δεν εφησυχάζουμε και δεν ανησυχούμε περισσότερο, βάζουμε την πρόληψη και την αποτροπή στην πρώτη γραμμή της δράσης μας. Οφείλουμε να το καταφέρουμε, και με σχέδιο και επιμονή, θα το καταφέρουμε», καταλήγει η υφυπουργός.