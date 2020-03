Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: ο κορονοϊός, η νηστεία και η χειροθεραπεία για το αυχενικό

Χρήσιμες και έγκυρες συμβουλές από ειδικούς, για όλα τα θέματα υγείας και ευεξίας, στην ιατρική εκπομπή του ΑΝΤ1, κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική αλλά και την πνευματική.

Αυτό το Σάββατο 7 Μαρτίου, ανακαλύπτουμε τι πρέπει να γνωρίζουν για τον κορονοϊό όσοι έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα και πώς ανιχνεύονται τα κρούσματα. Επίσης, ανακαλύπτουμε τη δράση κατά των ιών που έχουν τα βότανα και η πρόπολη, καθώς και τις ευεργετικές ιδιότητες της χειροθεραπείας για τη ζάλη από αυχενικό.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, ενημερωνόμαστε για τα νέα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τον κορονοϊό και τα σωστά βήματα κατά της διασποράς του. Επίσης ερευνούμε τη σιωπηλή ΨΥΧΙΚΗ επιδημία του Covid-19 και ξεκαθαρίζουμε εάν τελικά η Νηστεία αποτελεί ευκαιρία ή παγίδα.

