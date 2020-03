Υγεία - Περιβάλλον

Το συγκλονιστικό μήνυμα ενός διασώστη: “Βασιλάκη σήκω να δεις αυτή τη μάνα...”

Περιγράφει τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών να κρατήσουν στην ζωή έναν χρήστη ναρκωτικών και τις αντιδράσεις των γονιών του που "ραγίζουν" καρδιές.

Ραγίζει καρδιές η περιγραφή ενός διασώστη του ΕΚΑΒ αναφορικά με την προσπάθεια διάσωσης ενός χρήστη ναρκωτικών, ο οποίος είχε λιποθυμήσει αφού είχε πάρει τη δόση του.

Στην ανάρτησή του στο Facebook ο Σάκης Καρακατσάνης, απευθυνόμενος στον Βασιλάκη, ο οποίος λιποθύμησε λόγω ναρκωτικών, περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τις προσπάθειες του πληρώματος του ΕΚΑΒ και των γιατρών να τον κρατήσουν στην ζωή.

Ακόμα, αναφέρεται στις αντιδράσεις των γονιών του άνδρα, με τα όσα γράφει να ραγίζουν καρδίες, ενώ στέλνει ηχηρό μήνυμα κατά της χρήσης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον διασώστη του ΕΚΑΒ, ο άνδρας είναι 41 ετών και κάνει χρήση από την ηλικία των μόλις 16 ετών.

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Σάκη Καρακατσάνη, διασώστη του ΕΚΑΒ:

"3/3/2020...αφορμή για το συγκεκριμένο κείμενο στάθηκε η πρώτη κλήση στην οποία απαντήσαμε με το ασθενοφόρο νωρίς το πρωί!

(Ακολουθεί μακροσκελές κείμενο & όσοι βαριούνται ας προσπεράσουν)

Καλημέρα Βασιλάκη,

έλα τώρα που έγινες 16 χρονών να σου πω ποιούς γνώρισα σήμερα φίλε...Μια πιθανή εκδοχή του εαυτού σου μετά από 25 χρόνια, τη μαμά και το μπαμπά σου!!!

Ήρθαμε σπίτι σου σήμερα το πρωί! Ήταν 06:15 ακριβώς όταν άκουσαμε στον ασύρματο να μας δίδεται η εντολή να μεταβούμε στη διεύθυνση που κατοικείς σήμερα...

"Λιποθυμία, ετών 41, χωρίς περισσότερες πληροφορίες...."

Ξημερώματα ακόμη και ο ήχος της σειρήνας του ασθενοφόρου εκκωφαντικός.. φτάσαμε σε 6 λεπτάκια...κάτι μας έλεγε ότι η κατάσταση ήταν επείγουσα...

Άκου Προσεκτικά Βασιλάκη..Στην πόρτα του σπιτιού, μας υποδέχτηκε ο πατέρας σου... δεν ρώτησα την ηλικία του αλλά έμοιαζε λες και ήταν 90, γεμάτος σημάδια από κακουχίες, ρυτίδες έκφρασης που όμοιες δεν έχω ξαναδεί... Ήταν βουρκωμένος Βασιλάκη και μας έκανε απλώς ένα νεύμα να μπούμε άμεσα στο σπίτι.... Ωπ, να και η μαμά... Ταραγμένη, γεμάτη μώλωπες, μου έκανε εντύπωση Βασιλάκη...λες και κάποιος την χτυπούσε...τη μαμά σου, τη γυναίκα αυτή που σ'έφερε στη ζωή!!!

<<Ελάτε παιδιά μου καλημέρα, εδώ είναι ο Βασιλάκης μου, δεν ξυπνάει, πάλι πήρε αυτόν το ΔΙΑΟΛΟ!!!>>, είπε με τρεμάμενη φωνή.... Η μαμά σου Βασιλάκη!!!

Μπήκα στο δωμάτιο φίλε μου, εσύ ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι.. αυτό που έχεις τώρα στα 16 σου χρόνια... δεν το είχες αλλάξει μέχρι τα 41 σου, λες και ο χρόνος είχε σταματήσει εκεί στα 16...! Είχες κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, αυτό τον ΔΙΑΟΛΟ όπως είπε η μαμά!!! Δεν υπήρχε καμία επαφή με το περιβάλλον, οι αναπνοές σου επιπόλεες, σχεδόν ανύπαρκτες.. η εικόνα σου άθλια.... Έμοιαζες στα τελευταία σου καθώς οι μετρήσεις μας δεν ήταν ενθαρρυντικές!!!!!! Δεν θα σταθώ στον αγώνα που δώσαμε για να σε μεταφέρουμε στο ασθενοφόρο, ούτε στο τι κάναμε, τι δεν κάναμε.... Θα σταθώ όμως Βασιλάκη μου στο γεγονός ότι η μαμά σου σε όλη τη διαδρομή έκλαιγε με λυγμούς...

<<Σας παρακαλώ βοήθηστε το παλικάρι μου, δεν θέλω να πεθάνει!!!>>

<<Σας παρακαλώ βοήθηστε το παλικάρι μου, δεν θέλω να πεθάνει!!!>>

<<Σας παρακαλώ βοήθηστε το παλικάρι μου, δεν θέλω να πεθάνει!!!>>

Σε χρόνο ρεκόρ φτάσαμε στο νοσοκομείο λοιπόν... Η γιατρός που μας υποδέχθηκε μας προώθησε κατά προτεραιότητα στα επείγοντα γιατί ήταν θέμα λεπτών να περάσεις στην αιωνιότητα Βασιλάκη μου... στα 41 σου χρόνια!!!!

Ξεκινά ο αγώνας των γιατρών, δεν κάθησα να δώ.. βγήκα έξω και μόλις που έφτασε ο μπαμπάς σου..... Η φωνή του μου ράγιζε την ψυχή...

<<Το παλικάρι μου θα ζήσει; Εδώ και 25 χρόνια παλεύουμε με αυτόν τον ΔΙΑΒΟΛΟ!!! Όταν θέλει τη δόση του γίνεται επιθετικός, χτυπάει τη μητέρα του, σπάει τα πάντα μέσα στο σπίτι....Είναι το παιδάκι μου όμως δεν θέλω να τον χάσω!!!>>

Με τσάκισε Βασιλάκη!!!

Φεύγοντας, μ'ακούμπησε στον ώμο και μου είπε :

<<Σας ευχαριστώ, ο θεός να σας δίνει δύναμη παιδιά!!!>>

Βασιλάκη γύρνα τώρα που άκουσες τα λόγια μου αυτά, κοίτα στα μάτια τους γονείς σου όσο ακόμη είναι νέοι.....Δεν θα ήθελες ποτέ στο μέλλον να τους δεις σε αυτή την κατάσταση...

-- Μην ακουλουθήσεις ποτέ αυτή την εκδοχή...

-- Μην πλησιάσεις ποτέ τα στέκια που πουλάνε θάνατο...

-- Τα ναρκωτικά ΔΕΝ είναι μαγκιά, δεν σε απαλλάσουν από τα προβλήματα...

-- Τα ναρκωτικά θα σε οδηγήσουν από την απόλυτη εξαθλίωση & τον εξευτελισμό στο θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες!!!

Η ζωή είναι ωραία!!!

Σάκης Καρακατσάνης

Διασώστης ΕΚΑΒ

Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών"