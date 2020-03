Life

“Best Friend’s Fear”: οι φάρσες και τα… θύματα της Παρασκευής (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα “σπαρταριστό” επεισόδιο μας χαρίζει η ομάδα του Σάββα Πούμπουρα και οι… συνεργοί της που “παρασύρουν” τα ανυποψίαστα θύματα.

Ο Σάββας Πούμπουρας «υποδέχεται» όσους ανυποψίαστους φίλους του έχουν μείνει, για να τους δείξει πώς το παράδοξο και το τρομακτικό γίνονται πραγματικότητα μέσα από κινηματογραφικά καλοστημένες φάρσες!

Αυτή την Παρασκευή:

1. ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΡΑΣ - ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Χάρης (ο αδερφός του Κώστα Αναγνωστόπουλου) και ο Στάθης έρχονται στο σπίτι για ένα χαλαρό, ρομαντικό ραντεβού με δύο εντυπωσιακές γυναίκες. Όλα κυλάνε φυσιολογικά, μέχρι τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο ζηλιάρης πρώην σύντροφος, που διεκδικεί ακόμα την όμορφη Κωνσταντίνα.

2.ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΖΗΣ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ

Η Μαρία Κορινθίου συναντάει τον συνεργάτη μιας ξένης εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών στο απόμερο σπίτι του, μαζί με τον Γιάννη Αϊβάζη. Οι δύο άντρες θα φύγουν για λίγο από το σπίτι και η Μαρία αναγκάζεται να μείνει μόνη της με τη μικρή Αναστασία.

3.ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

O Σπύρος και η Κατερίνα έρχονται στο σπίτι ως καλεσμένοι σε ένα πάρτι. Θα βρεθούν ανάμεσα σε αγνώστους που σε λίγο θα αποκαλυφθεί πως είναι μέλη μιας μυστικής λέσχης…

Ο Σάββας Πούμπουρας περιμένει μέσα στο κοντρόλ την εξέλιξη της ιστορίας ώστε να δώσει τις «κατάλληλες» οδηγίες για την εξέλιξη της φάρσας και να εισβάλει την κατάλληλη στιγμή!

«Best Friend’s Fear» με τον Σάββα Πούμπουρα. Παρασκευή 6 Μαρτίου, στις 22:45.