Οικονομία

Πέθανε ο Μιχάλης Τροχανάς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο επιχειρηματίας είχε διατελέσει διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ στο παρελθον.

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες βράδυ (5/3) ο Μιχάλης Τροχανάς. Ο επιχειρηματίας που είχε διατελέσει διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ από το 1995 έως το 1997 απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών και η κηδεία του θα γίνει στη Ραφήνα.

Ο Μιχάλης Τροχανάς ως ιδιοκτήτης της εταιρίας SOE είχε αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ το 1995 διαδεχόμενος το δίδυμο Μελισσανίδη, Καρρά. Επί των ημερών του η ΑΕΚ κατέκτησε δύο κύπελλα Ελλάδας (1996, 1997) ενώ έφτασε στους «8» του κυπέλλου κυπελλούχων (1997).

Στις αρχές της αγωνιστικής περιόδου 1997/98 η διοίκηση Τροχανά μεταβίβασε τις μετοχές στην εταιρία ENIC, αλλά ο ίδιος παρέμενε κοντά στην ΑΕΚ έως το μέσο της προηγούμενης δεκαετίας.