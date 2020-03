Πολιτισμός

Βίντεο – “γροθιά” στο στομάχι για το bullying

Ένα βίντεο που προκαλεί έντονα συναισθήματα έδωσε στην δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο.

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο.

Με αφορμή αυτή την ημέρα το «Χαμόγελο του Παιδιού» έδωσε στην δημοσιότητα ένα συγκλονιστικό βίντεο, με το οποίο καλεί όλη την κοινωνία και την σχολική κοινότητα να σταθεί απέναντι στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ώστε κανένα παιδί να μην βιώνει πόνο, φόβο, ντροπή κάθε μέρα στο σχολείο του. Στόχος του βίντεο είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού.