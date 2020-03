Life

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς πουλά την έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός ράπερ αγόρασε το αρχοντικό 10 υπνοδωματίων το 2018 από τον Αμερικανό ηθοποιό, Τάιλερ Πέρι.

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς πουλά την έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς και ζητά 16.950.000 δολάρια. Η κατοικία είναι κάτι ανάμεσα σε ενυδρείο και έδρα της... Google!

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός, παραγωγός ταινιών, αρχηγός της μπάντας N.E.R.D. αγόρασε το αρχοντικό 10 υπνοδωματίων το 2018 από τον Αμερικανό ηθοποιό, Τάιλερ Πέρι.

Ο Πέρι, ο οποίος πούλησε το ακίνητο έναντι 15,6 εκατομμυρίων δολαρίων, φημολογείται ότι δεν είχε περάσει ούτε μια νύχτα στην έπαυλη στην οδό Μαλχόλαντ Ντράιβ...

Η κατοικία βρίσκεται σε έκταση με καταρράκτες, γήπεδο τένις, ιδιωτικό μονοπάτι που οδηγεί σε χώρο στάθμευσης για περισσότερα από 30 αυτοκίνητα. H ιδιοκτησία πολλών εκατομμυρίων είναι από γυαλί και από τότε που ανακοινώθηκε ότι πωλείται έχουν γίνει παραλληλισμοί με την κατοικία του Τόνι Σταρκ (Iron Man), με εγκαταστάσεις της ταινίας “Planet of the Apes”, με γραφεία τεχνολογικού κολοσσού και με ενυδρείο.