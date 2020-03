Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Που και πότε θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο θα διαρκέσουν.

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, μεταβολή του καιρού προβλέπεται από σήμερα Παρασκευή (06-03-2020) και από τα βορειοδυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές

και καταιγίδες, οι οποίες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νότιους ανέμους κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές.



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται, πιο αναλυτικά:



1. ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (06-03-2020): Από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά.

2. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (07-03-2020)

α) Στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά.

β) Στη δυτική Μακεδονία από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ και στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς από το βράδυ.



3. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (08-03-2020)

α) Στην κεντρική Μακεδονία κατά περιόδους.

β) Από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία, από το απόγευμα στα νησιά του κεντρικού και βορείου Αιγαίου.



4. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (09-03-2020)

α) Στην κεντρική Μακεδονία έως και τις πρωινές ώρες.

β) Στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και, έως το μεσημέρι στις Σποράδες.

γ) Στις Κυκλάδες και την Κρήτη από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

δ) Στα Δωδεκάνησα βαθμιαία από το μεσημέρι.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (09-03-2020) τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.