Παράξενα

Κορονοϊός: χαιρετισμός α λα NBΑ στο Μαξίμου αντί για χειραψία (εικόνες)

Με γροθιές και αγκωνιές χαιρετήθηκαν ο πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ.

Η εξάπλωση του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο αλλά και την Ελλάδα επιτάσσει αλλαγή ηθών και στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να… κόβει τις χειραψίες!

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Άντριου ΜακΝτάουελ, και οι δύο άνδρες αποφάσισαν να αποφύγουν τις χειραψίες, ενδεχομένως για να στείλουν και ένα μήνυμα πρόληψης για την εξάπλωση του ιού.

Σε μια από τις φωτογραφίες της συνάντησής τους, φαίνεται να χαιρετούνται με τους αγκώνες, ενώ σε μια άλλη κάνοντας… fist bump -δηλαδή χαιρετισμό με τις γροθιές.

Ο τελευταίος τρόπος χαιρετισμού είχε προταθεί και από το NBA, ως αντικατάσταση του high five που είναι δημοφιλές ανάμεσα στους παίκτες και στο παρκέ.