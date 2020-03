Κόσμος

Τυνησία: Επίθεση καμικάζι στην Πρεσβεία των ΗΠΑ

Πέντε αστυνομικοί και ένας πολίτης τραυματίστηκαν. Νεκροί οι δράστες.

Δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα ανατίναξαν σήμερα τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τύνιδα, την πρωτεύουσα της Τυνησίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο και να τραυματιστούν πέντε αστυνομικοί και ένας πολίτης, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για την σοβαρότερη επίθεση που σημειώνεται στη χώρα μετά το καλοκαίρι.

Αξιωματούχοι της πρεσβείας επιβεβαίωσαν στην επίσημη διεύθυνσή της στο Twitter την επίθεση και κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Ένας δημοσιογράφος του Reuters είδε μια καμένη, κατεστραμμένη μοτοσυκλέτα και ένα κατεστραμμένο περιπολικό σε απόσταση λίγων μέτρων από την κεντρική είσοδο της πρεσβείας, ενώ ένα ελικόπτερο πετούσε πάνω από το κτίριο γύρω από το οποίο είχαν συγκεντρωθεί πολλοί αστυνομικοί.

Σειρήνες ακούγονταν στον βασικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη συνοικία Λακ, όπου βρίσκεται η πρεσβεία, με την Τύνιδα και τα προάστια στον βορρά.

Οι δρόμοι γύρω από ευαίσθητες εγκαταστάσεις έκλεισαν σε ορισμένα τμήματα της πρωτεύουσας και κάποια διεθνή ιδρύματα εκκενώθηκαν.

Το περασμένο καλοκαίρι το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, περιλαμβανομένης μιας κοντά στη γαλλική πρεσβεία από την οποία σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και μιας άλλης από την οποία τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι στη διάρκεια επιχείρησης ασφαλείας για τη σύλληψη ενός δράστη.